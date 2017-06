Boneiro tambe ta sinti falta di aerolineanan local

Isla di Boniero tambe ta sinti e falta di companianan aereo local pa cual Maurice Adrianens, director di Tourism Corporation Bonaire ta splica kico ta e plannan pa traha cu Aruba pa yega na un acuerdo pa yuda otro.

Nan tin e problema di e airlift entre e islanan. Ta e dolor di Insel Air, cu a collapse completo. El a kita 40 mil stoel for di Boneiro. Nan tabata hopi dependiente di nan pa uza e hub di Corsou of e hub di Aruba, treciendo for di Colombia y Merca. 20% di Merca ta pasa via Insel Air y esey a cay na masha nada. Esey tambe ta algo cu nan ta papiando hunto cu Aruba pa wak si por haya un aerolinea kisas un Mericano, cu por bula via Aruba bay Boneiro y haya e traffick ride, pa piki e hendenan na Aruba y hibanan Boneiro y vice versa y despues sigui pa Aruba of cualkier otro destinacion pa Merca.

Ta papiando cu Hulanda, y riba su mes e mester ta posibel. Awo ta buscando aerolinea cu por tin avionnan no hopi grandi. Pa bula entre Boneiro y Aruba, ideal por ta un avion entre 50 pa 60, maximo 100. Algo asina nan ta buscando.

Tin dos aerolinea cu ta interesa. Naturalmente cu nan tin cu haci tur trabao pa nan, busca tur regla y procedura, cual ta cla, cu nan por gewoon manda e peticion aden y nan ta haya OK, nan ta haci’e. Nan no lo bay dedica hopi tempo. Hopi di e leynan ta na Hulandes y nan no ta compronde nada. Adrianens ta hayando bon cooperacion di Hulanda y a pone dos hurista na nan disposicion pa asina evalua tur protocol y regla. E ta pintando cu e opcion mas facil lo ta via di Aruba. E ruta di Aruba pa Boneiro ta posibel. Boneiro/Corsou ta tiki mas complica, pasobra Corsou tin mas proteccion pa su aerolinea Insel Air, dus e no lo ta facil. Boneiro/Aruba semper tabata bon amigo di otro. Arubianonan tambe tin yen di gana di bishita Boneiro atrobe pa un prijs pagabel y kier cuminsa focus riba dje y via Aruba, conect riba e hub cu tin eynan pa trece tur e turistanan for di e region pa Boneiro tambe.