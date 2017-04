Boneiro: Kiebronan, ladronisia i kandela

Kralendijk Boneiro: Riba djamars 18 di aprel a drenta keho di kiebro den un kas situá na Kaya Edna. A bai ku entre otro un lèptòp kolo pretu di marka HP i algun joya. E kiebro a tuma lugá entre 8 or di mainta i 4 or di atardi. Mas lat a drenta keho tambe di ladronisia for di un outo ku tabata stashoná na e sitio di sambuyá Andrea I. A bai ku entre otro un tas ku komo kontenido un kámara di saka pòtrèt. E ladronisia a tuma lugá entre 9.30 or i 10.30 or di mainta. Riba djárason 19 di aprel a drenta keho di ladronisia di un skuter kolo blou/shinishi di marka Peugeot V-Clic, numerá MF-732. E skuter tabata stashoná , na lòk ku un lòk di stür, dilanti di un kas situá na Kaya Grandi. E ladronisia a tuma lugá entre 00.30 or di mardugá i 7 or di mainta. Riba e mesun dia a topa ku un outo hòrtá den mondi na Kaminda Santa Barbara. Ta trata di un Totota Starlet kolo bèrdè numerá B-8273. E outo tabata kompletamente di strep. A pone e doño na altura. Riba djaweps 20 di aprel a drenta keho di kiebro den un kas situá na Kaya Simadan. For di aki a bai ku entre otro un lèptòp, un telefòn selular i joya. Sentral di polis a risibí tambe notifikashon di kandela na un akomodashon turístiko situá na Bulevar Julio. A. Abraham. Na yegada di patruya a resultá ku tabata trata di un bateria ku a pega kandela den un lugá di warda kos.Personal di e akomodashon mes a kuminsá paga e kandela i brantwer a tuma ofer na nan yegada. No tabatin niun herido.