Bomb Squad ta investigando pakete sospechoso na Kissimmee

KISSIMMEE, Florida – Polis a evacua negoshinan for di e centro di Kissimmee, den Centro di Florida, despues cu un persona a declara cu un bom a wordo laga dilanti di un tanki di propano. E ciudad ta 16 kilometer leu for di Disney World.

Un bomb squad ta investigando e pakete sospechoso cu a wordo laga den e area central di Broadway diabierna mainta.

Un bomb squad robot a wordo manda pa saca un x-ray di e maleta bandona. El a bay bek cu e ex-ray pa e tecniconan cu tabata situa un caya leu for di e tanki di propano. Detectivenan a pasa riba e ex-raynan pa determina kico tin realmente den e maleta.

Di persona cu a llaga e pakete, abiertamente a bisa cu tabata un bom.

Fuente: http://newzsentinel.com