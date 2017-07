Bolichero Kamilah Dammers-Naddall cla pa competi na Merca

Recientemente e bolichera local Kamilah Dammers Naddall a biaha pa Merca unda e lo hunga su di dos di e cuater torneonan den e liga profesional di bowling esta e Professional Women’s Bowling Association. Siman pasa e atleta Arubano a hunga den e PWBA St Petersburg – Clearwater Open unda e la ocupa un di 7 lugar den e overall ranking.

Un lesion na su dede a pone cu e ultimo ronda no a bay manera e tabata kier. E siman aki Kamilah lo hunga su di dos torneo esta PWBA Rochester Open. Den e torneo aki Kamilah lo hunga un total di 12 wega di clasificacion riba e prome dia mientras e 32 mihonan lo sigui pa e ronda final su siguinete dia. Remarcabel ta cu e condicionnan ta mas sorpresivo cu e torneo anterior unda e organisadornan no lo divulga mucho den e condicion cu lo wordo hunga manera sorto di zeta y cuanto zeta lo wordo usa, ect., ect. Esaki sigur pa e atletanan busca e formula y adaptacion for di e prome dia cu nan cuminsa entrena riba e cancha. Despues di e Rocherster Open, Kamilah Dammers lo mester hunga dso torneo mas cu lo ta 26-30 Juli PWBA Mixed Doubles y 31 Juli – 6 Augustus U.S. Womens. Den e PWBA un grupo grandi di profesional di Merca, Latino America, Europa y Asia ta forma parti di e torneo aki.

Un danki sigur na Lotto, e Loteria di Aruba pa medio di Comision di Subsidio cu a subsidia e biahe di e bolichero Kamilah Dammers-Naddall pa e PWBA Tour na Merca.

Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e Comision di Subsidio.