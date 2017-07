Bolichero Elias Halabi ta gana e Macau Open 2017 na China

Despues di a lucha duro te na e ultimo wega e bolichero Elias Halabi ta logra triunfa den e Macao Open na China y bira e prome bolichero Arubano cu ta logra gana un titulo na Azia den bowling. Den un duelo directo Elias ta gana su contrincante pa 50 pins di diferencia. Sin duda esaki ta un di e logronan di mas grandi den historia di e deporte di bowling pa Aruba. Nunca antes un atleta di Aruba a logra triunfa cu un titulo asina leu for di cas. Manera ex-entrenador di bowling James Porter a bisa:”I’m literally crying, what a great achievement for Aruba”. Pabien Elias Halabi, su mayornan, ARBAS, compañeronan di bowling y Aruba completo. Hopi orguyoso mes!!