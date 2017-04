A bolbe detene un sospechoso relashona ku dos kaso di ladronisia ku violensia

Willemstad Curacao: Djaweps 20 di aprel 2017, alrededor di 11.05 or, personal di e Tim di Atrako a bolbe detené e sospechoso e hòmber R.C.G. nasé na Kòrsou di 26 aña di edat, na Stateis.

Detenshon di e sospechoso ta relashoná ku dos kaso di ladronisia ku violensia ku a tuma lugá dia 15 di aprel 2016 respektivamente; den área di Noord Sta. Rosa alrededor di 02.25’or, riba dos hòmber ku tabata kanando riba kaminda públiko i e otro na pastorí di Jandorèt kaminda e pastor di e parokia a keda atraká un ora mas promé alrededor di 01.30 or. (komunikado di prensa 147/2016). Kontinuando ku e investigashon den e kaso aki, Polis a tene entrada hudisial na kaya Nubia (Seru Papaya) kaminda e sospechoso ta biba.

Durante di investigashon den e kas ariba menshoná, Polis no a haña nada ku ta importante pa e investigashon.

A presentá e sospechoso R.C.G. dilanti un fiskal ouksiliar ku a ordená su enkarselashon pendiente mas investigashon.

E investigashon den e kaso aki ta kontinuá.