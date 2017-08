Boekenfonds di Colegio SN tin pakete di buki prepara

Aunke temporada di vacacion escolar no a finalisa ainda, Colegio San Nicolas ta den full swing cu su preparacionnan pa e aña escolar 2017-2018. Boekenfonds di nos scol tin pakete di buki di scol prepara pa nos alumnonan bin busca. Pa haci esaki na un manera mas ordena posibel, a parti e klasnan riba diferente fecha riba cua e alumnonan por pasa scol y busca nan bukinan. Aki ta sigui un schema pa pasa busca buki.

04 Aug: CB1, CB2, H3 y V3

07 Aug: H5-1 t/c H5-3

08 Aug: H5-4 t/c H5-6

10 Aug: H4

11 Aug: HL2

15 Aug: HL1

Den caso cu un alumno no por asisti na scol pa busca su bukinan riba e fecha indica, sea asina bon di notifica scol esaki (compaña pa e hustificacion) via [email protected] of [email protected]

Si pa motibonan priva no por cumpli cu e pagonan conoci como schoolgeld y boekengeld, esaki no ta motibo pa keda sin busca e bukinan. Sea asina bon di tuma contacto prome cu sra. Thais Kock di boekenfonds via tel. 5846800.

Un recordatorio na tur alumno di Colegio San Nicolas pa corda pasa EMCO pa bestel y recoge bo uniformnan. Prome dia di scol lo ta diahuebs 17 di Augustus 2017 y cada alumno mester ta presente den uniform di scol.