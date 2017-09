Bo voto ta secreto

E voto ta secreto, pero mi no ta di acuerdo cu algo. Mi ta expres’e, pero e no ta wordo respeta! Tin e parti banda di cu e voto ta secreto y e transparencia. Es decir cu tin en berdad, e tellersnan di e partidonan politiconan cu ta presente. Sr. Luciano Milliard ta amplia mas ariba e secreto di voto.

Den campaña nos ta papia hopi di e politiconan cu ta haci promesa, pero e ciudadano ta bisa 10 politico cu e ta vota pa X- politico. Pero ora cu e ciudadano drenta den e stemhok, cera su cortina preto y basha su bala, e mes ta dicidi pa ken e ta vota. Loke e partidarionan ta haci, cu si mil hende di un urna electoral, pero si e politico wak 4 voto so, e ta wak e diferencia. Pero e voto, na final di dia, ta keda secreto!

Abo, como ciudadano, ta dicidi. SI na un urna electoral tin 1200 hende ta vota eynan, e votonan ta wordo conta y bo sa cuanto cada partido a haya, pero e ciudadano no sa ken a vota pa ken. E ciudadano por bisti un t- shirt di un partido politico, pero ora di drenta e ciudadano SO ta vota. Ora cu e ciudadano sali, e ta tir’e den su buzon. Keda den e ronchi, sino e voto ta bira invalido.

E principal ta cu pa despues cu e urna electoral cera, pa 7 or, ora cu e votonan wordo conta, mester ta bon cla, pa ken bo a vota. Si bo ta pone un kruisje, un stip pa e tal persona ey so, e ora e ta valido. Pero si acaso bo a sali for di e ronchi y nan ta wak cora den un otro ronchi, e ora e voto ta invalido. E ora ey, nan no por dicidi na e momento ey, pa ken e voto ta bay. Pasobra cu nan ta wak dos, y p’esey bo mester keda den e ronchi.

Tin biaha toch bo ta sali afo, e ta bira invalido ora cu e drenta den e otro ronchi. Si e sali for di e liña e ta bira invalido solamente si ta cla cu bo a pasa den otro liña. Representante di partidonan, ora di haci conteo, nan ta haya sa ken a bin vota. Si un tal persona no a bay, e ora nan ta uza esaki como un arma contra di e votadonan. Bo carchi di votacion mester drenta. Durante di eleccion ta pasa over di votamento y su proceso. Pero ariba 23 di September niun hende ta

papia mas over di discusion di votamento. E ta mescos cu temporada di carnaval. Durante e periodo tur hende tin un conseha y programa, critica loke ta carnaval. Pero ora cu e temporada pasa, tur hende a lubida. Mescos ta pasa den temporada di eleccion. Despues cu e temporada pasa, nada un ta pasa, segun Sr. Luciano Milliard, docente na Universidad di Aruba.