Blue Blocks lo bira un fundacion cu lo sigui yuda protega nos medio ambiente

Sr. Ricardo de Lannoy, di Blue blocks a splica cu nan lo bira un fundacion pa asina sigui yuda protega nos medio ambiente.

Nan a acerca ATA y AHATA, ya cu for di cuminsamento caba nan tabata envolvi for di comienso, como un grupo di amigo cu djis kier wak un cambio na e parti noord di Aruba. Tanto duinenan como e beachnan. Nan a cuminsa manera pone baricada, y nan lo bay over na e di dos y di tres fase, caminda nan lo kier pone mas baricada, pero na un manera mas uniforma.

Esaki no solamente ta pa e pueblo, pero tambe pa e turista, cu no sa kico e leynan ta indica, cu kico mag y kico no mag. Como pinpoint, Sr. Lannoy a splica cu nan kier cuminsa na Wariwuri, ya cu e ta birando un atraccion turistico grandi, como cu nan ta wak esaki como e New Natural Bridge. Nan lo wak ki efecto esaki lo por tin pa e beach y e duinennan.

E piedranan lo ta pa cuminsa, just pa “raise awareness”, just pa haic un cambio y door cu awo nan a haya atencion, nan por cuminsa traha conhuntamente cu ATA y AHATA ariba un scale mas grandi. Segun Sr. Lannoy, esaki ta bay bon, pero no ta tur hende ta respeta e piedranan, pero door cu e piedranan ta chikito, tanto turista y local, door cu kisas nan conoce e sitio, nan ta gewoon pasa bay. Pero dado momento e proyecto ta bay bira grandi y door di esey nan no por bay carga mas piedra na man y hiba nan eynan.