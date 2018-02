Blachi di Laurel contra ansiedad: un remedi milenario na bo alcance

Blachi di Laurel of miho conoci como Bay Leaf, ta duna sabor na nos cuminda, ta calma nos mente y ta brinda salud na nos organismo.

E blachi aki uza desde antiguedad door di tur e culturanan di Mediteraneo, ta conta, cu e dia di awe, cu e mesun relevancia.

Mas leu di su propiedadnan clasico expectorante, Laurel ta encera den su fuerte blachinan henter un recurso di beneficio pa mente y curpa.

E ta un condimento hopi clasico den cushina y su simbologia ta sigui ta refleha e “triunfo” den hopi cultura.

E corona clasico di Laurel no ta mas cu e expresion di e mata rico aki den recurso, virtud y maraviyanan cu nos tur tin na nos alcance.

Ta cumbini recorda, no obstante, cu Laurel no por wordo consumi. Nos por haci infusion, nos por pone como condimento den un aros…

No obstante, na ora di sirbi e cuminda of e bebida ey, nos por kita e blachi di e mata aki.

A continuacion, nos lo bay splica un di e uzonan mas conoci: yuda nos combati ansiedad.

E propiedadnan di Laurel ta pa trata ansiedad

Nos ta haya nos mes dilanti un mata medicinal. Dentro di e campo di tratamentonan natural, laurel ta wordo uza semper como un tonico estomacal.

E ta un bon digestivo y ademas, ta combati tur tipo di inflamacion. E ta permiti nos absorbe e miho nutrientenan y danki na su fragancia e ta stimula apetit.

No obstante, como ya nos a indica caba, e mata aki no mester kauw, ni traga.

E ta toxico solamente si ta tum’e den cantidadnan grandi pero, manera semper, e ta pasa ora cu nos ta papia di matanan medicinal, e clave di su beneficio ta den consumi’e den dosisnan husto y adecua.

Nos ta mira a continuacion ki propiedadnan ta caracterisa e mata aki di origen Mediteraneo.

Ta depura bo organismo y regula bo respiracion

Laurel ta un mata di ekilibrio y relahacion.

E caracteristicanan aki casi “spiritual” loke ta encera en realidad ta un di e virtudnan hopi puntual pa mehora desde nos circulacion, e funcion digestivo y incluso hepatico.

E blachinan di Laurel ta propicia un adecuado ekilibrio organico den nos interior cu ta eherce un poder relahante den nos mente.

E inhalacion di e vapornan di laurel, por ehempel, ta wordo uza desde hopi tempo den aromaterapia pa purba e flema of mucosidadnan, mescos pa elimina bacteria di vianan respiratorio.

E ta cuida bo curason, e ta un relahante natural

Ora nos ta sufri ansiedad, nos cerebro ta prepara nos pa uida of bon pa haci frente na un menasa.

E sistema di alerta aki ta eherce na su bes un gran impacto riban os curason: e ta acelera e ritmo cardiaco y incluso ta tense nos musculonan, produciendo pa nos sobrecarga.

E ta comun, por ehempel, sinti e clasico “presion” den pecho ora cu nos ta sufri ansiedad. Un modo di combati e efectonan ey ta haciendo uzo di e blachinan di laurel (mediante un infusion of cu aromaterapia.)

E acido cafeico ta un compuesto organico presente den e mata aki cu ta cuida di forma notabel di e salud di curason.

E ta, ademas, un antioxidante maraviyoso cu ta combati inflamacionnan y cu tambe ta haya, por ehempel, den lamunchi of di thee berde.

Ta reduci stress y ansiedad

E blachinan di laurel ta actua como un calmante hopi efectivo. Linalol, un azeta esencial presente den e mata aki, ta hopi util pa calma nos mente y ta reduci e nivel di cortisol den sanger.

E hormoon di stress sa reacciona hopi bon na e tipo di terpianan natural aki manera fitoterapia of aromaterapia.

No obstante, den e caso cu bo nivel di ansiedad ta persistente y ta dura mas cu un luna, no duda den consulta cu un profesional di salud.

E tipo di enfoke ta complementario. Nunca bo por ni tin cu substitui na un tratamento medico.

Con pa uza laurel pa trata ansiedad

Tratamento 1: infusion di laurel y cane

Ingrediente

1 liter di awa

2 rama di canel

5 blachi di laurel

Preparacion

E ta hopi simpel. Solamente bo tin cu herbe e liter ey di awa. Una bes cu e herbe, añadi cane y e blachinan di laurel.

Permiti pa e fusiona durante 20 minuut. Una bes cu e tempo aki pasa, lag’e reposa, por lo menos, mey ora.

Despues di solamente nos tin cu col’e na e contenido pa nos keda cu e awa. Bash’e den un boter di cristal pa su miho conservacion.

Tuma tragonan chikito, husto prome cu bo cuminda.

Tratamento 2: kima e blachinan di laurel

Kico mi tin mester

Un obheto caminda cu bo por kima e blachinan aki cu siguridad

3 blachi seco di laurel

Con mi ta haci’e

Pone den e recipiente e tres blachinan seco di laurel.

Bay na un camber trankilo y cende esaki cu swafel. Percura pa ningun hende ta rond dibo.

Benta bo mes riba cama y laga e holo magico y relahante di e laurel rondonabo pa algun minuut.

Ora cu kima e blachinan di laurel ta libera cierto substancianan aromatico cu, na ta inspira, ta yuda nos recupera nos di e fatiga y ta relaha nos.

No duda den purba esaki y mira si e ta funciona.

Fuente: https://mejorconsalud.com

