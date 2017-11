Bitcoin ta yega un balor maximo di 11 mil dollar

Diaranson mainta e moneda digital di mundo, e bitcoin a marca un balor maximo ora di pasa 11 mil dollar. E bitcoin situa su mes na 11.047 dollar, segun e website CoinMarketCap.

Den e cas di cambio principal di criptomoneda di Zuid- Korea, Bithumb, e moneda digital a yega na un balor di 11.931 dollar. A pesar di e cambio di balor, e bitcoin ta mantene su mes riba 11.800 dollar na Bithumb mientras e web CoinMarketCap ta mustra cu ya a baha te bou di 10.835 dollar.

Durante e aña aki, e prijs di e divisa a aumenta ya caba dies biaha. Door cu no ta existi un autoridad globalmente acepta pa determina e prijs di bitcoin, su balor por varia di manera significativo dependiendo di cada bolsa di valor en particular.

E rebalorisacion di bitcoin den e ultimo lunanan a haya su mes parcialmente stimula pa e anuncio di e mercado di derivado CME Group cu lo lansa contractonan di bitcoin di futuro na final di aña, aunke ainda e fecha exacto no ta conoci.