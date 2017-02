Bishitantenan fiel a wordo honra na Costa Linda Beach Resort

Recientemente e siguiente bishitantenan fiel a wordo honra como Embahador di bon boluntad na nos isla di Aruba.

David & Carol Morris di New York y tambe a wordo honra como bishitante distingui Michael & Debra Brophy.

E titulo simbolico aki ta wordo presenta den nomber di Minister di Turismo como un muestra di aprecio pa e bishitante nan cu ta regresa Aruba.

Sr. Ricardo Croes di ATA a haci entrega di e certificado aki durante un ceremonia oficial na Costa Linda Beach Resort.

David ta comenta cu nan no lo cambia Aruba nunca pa un otro isla, door di su beachnan blanco bunita y su hendenan amabel.

David ta celebrando su di 50 Aniversario tambe na Aruba.

Riba e potretnan por aprecia Sr. Ricardo Croes di ATA hunto cu e honradonan y tambe Miriam, Lina,Gloria and Luigi GM di Costa Linda Beach Resort.