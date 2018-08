E hende muhe semper a wordo mira como ‘E sexo debil’. Pero NO MAS! Nos no por wordo mira como e sexo debil pa asina nos wordo someti na abuso di parti di un tercera persona. Nos mester lanta ariba y grita “NO”! Te ki dia nos ta bay biba den silencio. Te ki dia nos ta bay somete nos mes na abuso. Cuanto mas nos por sacrifica? Of cuanto mas di nos mester wordo sacrifica?? Ta basta! Bisa NO na violencia domestico!

Ban kita e miedo y ban haci denuncia! Mas nos keda keto, mas grandi e monster aki lo bira! Nos mester para pa nos derechonan y mustra cu nos no ta bay wordo someti mas na niun tipo di abuso! Ban stop violencia domestico! Ban pone un paro na esaki y awo! Ta basta!

Hende Muhe, no keda keto mas! Lanta ariba y mustra cu bo no ta wordo intimida! Lanta ariba y mustra cu bo no ta bay tin miedo mas. Pero importante ta pa busca ayudo. Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad ta cla pa yuda esun cu toca na su porta. Nan no por forsa niun hende, pero si ta importante pa pone denuncia, yama polis, zorg pa tin prueba, potret.

Hende Muhe! Bisa NO na violencia domestico!

