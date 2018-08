Campeonato 2018 di Aruba Softball Bond ta inicia diabierna awor 17 di Augustus pa 7pm cu un bunita desfile na veldnan na Pos Chiquito. ASB ta dedicando e campeonato na dos personahe importante den mundo di deporte. Awe nos lo repasa e biografia di Wiwi Maduro. Wilbert Feliciano mihor conosi como “Wiwi” Maduro a nace 9 di Juni 1958 den bario di Brazil. Wiwi a casa na Sta Cruz y tin 33 aña felismente casa cu Lucrecia Ludwina “Wina” Angela for di cual matrimonio a nace dos jui Aixa Nathalie Maduro y Gerwin Gerald Maduro ambos studiando actualmente na Hulanda. Wiwi Maduro ta biba na Rooi Bosal net pabou di veld di Nadi Croes y Crismo Angela. Crismo Angela (q.e.p.d) ta suegro di Wiwi y pues e amor pa deporte ta core den e venanan. Wiwi u tata ehemplar kende a traha 28 aña na Bibloteca Nacional di Aruba y alaves a dedica cu imenso amor ne deportenan di Softball. Baseball y Volleball.

Wilbert “Wiwi” Maduro den Softball

Wiwi tin un trayectoria hopi impresionante den Softball, Baseball y Volleyball. Wiwi na un edad hoben a inicia su carera di Softball y na aña 1974 a join Aruba Softball Bond cu e team di Detroit ( Brazil) sponsor pa Aruba Metal Company den Watapana League esta B-Class. Na aña 1977-1978 Wiwi a titula campion y promove pa Kwihi League (A-class).

E team a cambia di sponsor y bira Construction Equipment. Na aña 1979 a logra titula campeon un bes mas y promove pa Kibra Hacha League (AA-class). Lamentablemente despues di 3 temporada e equipo a stop di existi. Na aña 1983 Wiwi a bay hunga pa Aruba Video Center. Aruba Video Center tanto basbell y softball tabata e equipo cu mas tanto fanatico den historia cu a conmove Sta Cruz y henter Aruba. Na a 1985 Wiwi a bira campion y a ripiti esaki na aña 1986 cu Aruba Video Center. Den aña 1990 Wiwi Maduro ta conecta un cuadrangular oportuno cu dos coredor na base contra Henk Arnold lansando pa Olympic pa gana un wega y mantene Aruba Video Center den AA hungando un wega di un pa tera y un pa lama y a mantene Video Center den AA den un aña cu no a bay mucho bon.

Na 1991 Endy Croes, Rimbert Croes, Alfonso Steenen, Luis Boekhoudt entre esnan cu a regresa di Hulanda y ta rehobense e equipo di Video Center y ta cambia di patronicador y ta bira Pueblo Supermarket. Den e mesun aña aki Wiwi ta titula campeon AA un biaha mas cu Pueblo Supermarket pa cu campeonato 1991 -1992 derotando Astros den final. Wiwi ta ripiti y mantene e titulo na 1992-1993 Wiwi ta pone un corona mas riba su nomber momento cu Pueblo Supermarket ta derota Frisian Flag “e toronan di dam” den 7 wega lagando Frissian Flag den di 10 inning den tereno riba un cuadrangular di Endy Croes. Pueblo Supermarket a cambia di sponsor y a bira First National Bank esta First Power. Cu First Power Wiwi un biaha mas ta titula campeon di AA na aña 1997 derotando Duracell den final. First Power ta cambia di sponsor y a bira Kwihi- Inn Power kendenan a logra multiple titulo tanto na Aruba como Corsou.

Desde 2003 Kwihi Power a cambia di nomber y a bira Royal Power y te ainda ta un team cu masha hopi titulo. Wiwi Maduro sinembargo a stop cu softball organisa di A.S.B. na aña 1998. Logronan personal di Wiwi Maduro Champion Pitcher den Liga Watapana ( B-Class), Champion pitcher, champion batter y champion homerun den Liga Kwihi ( A-Class), Champion pitcher, champion batter y champion homerun den Liga Kibrahacha ( AA), a logra bati 3 homerun den un solo wega na 3 ocasion y hopi biaha 2 homerun den un wega y tin algun grandslam riba su nomber. Wiwi a bati alrededor di 55 homerun den softball organisa den su carera incluyendo 23 den playoff. Wiwi a representa Aruba den Selecion y den equipo campeon na Corsow, Bonaire, Venezuela, Colombia, Cuba, Mexico, Argentina, Costa Rica y Hulanda. Na 1994 Wiwi a logra gana medaya di Brons den Weganan di ODESUR ( Suramericano) na Valencia Venezuela. Na 1992 Wiwi ta logra un segundo lugar den Bill Jeffrey Tournament na ( Haarlem) Hulanda, den Liga 50 Wiwi a melita den Surprise un equipo cu el a yuda lanta y tin 3 titulo di campeon y 3 sub campeon. Ultimo Wiwi a termina su carera imprecionante den Now or Never y ta retira definitivamente na aña 2017.

Wilbert “Wiwi” Maduro den Baseball.

Wiwi a cuminsa hunga baseball na aña 1976 pa e team di Dodge Galant A-Class y a bay play-off,pero no a gana.Na 1977 Wiwi a bay hunga pa e team di Santa Cruz Royals A-Class, un aña despues Wiwi a pasa pa e team di AA (Double A). Wiwi a hunga un wega so, pasobra E mester a cumpli cu servicio militar. Na 1979 Wiwi a hunga regular y a bay playoff vs. Marlboro y a perde e serie 2-1 den playoff. Na 1980 e equipo a cambia nomber y ta bira Aruba Video Center cu a bira un sensacion den baseball na Aruba pa varios aña. Wiwi cu Aruba Video Center a logra bira campion dos biaha y varios biaha sub-campion y tabata temponan inolvidabel den su carera. Tambe EL a yega di gana titulo persnola como Champion RBI y 2 biaha Champion Homerun. Wiwi a logra gana M.V.P. den allstar-game na Winston Veld (actual stadion Crismo Angela-Nadi Croes). Aruba Video Center a gana varios copa A-B-C. y a keda cu e wisselbeker (3x). Wiwi a forma parti di e selecion di Aruba pa hunga na Curaçao tanto contra Sint Maarten y seleccion di Curaçao. Wiwi a hunga un torneo na Sint Maarten caminda a hunga: Aruba, Curaçao, Santo Domingo, U.S.A. y Sint Maarten. Durante su añanan den baseball Wiwi a hunga tambe algun wega na Venezuela contra teamnan di Punto Fijo, Barquisimeto y e farmteam di Cardenales de Lara. Wiwi a hunga contra Batería Meteoro di Santo Domingo, Springfield College, Whittier College (cu Jesse Beukeboom a invita) y Atletics in Action di U.S.A., Dodgers di Sint Maarten y Wild Cats, Royal Scorpions, Santa Rosa, Alpha Zelbo y Blue Haws di Curaçao. Wiwi a tira e spada y a stop di hunga Baseball na aña 1998. Lokual semper Wiwi a keda recorda pa bida y lokual semper a cay masha hopi na su agrado momento cu el ta bay bati y e publico grandi cu ta apoya a inventa un refrain pa Wiwi: WIWI, DAL’E……P’AFO, WIWI DAL”E….. P”FAO!!!, y mayoria biaha Wiwi tabata responde cu un batasonan largo.

Wilbert “Wiwi” Maduro den Volleyball.

Wiwi a cuminsa hunga volleyball na edad hoben den bario di Brazil. Su prome team tabata yama Brazil Giant na 1972 (Junioren). Teamnan cu tabata competi: Brazil Giant, Brazil Lions, Bata, Connie Francis, Super Eleven Boys, Bon Bosco Eagles, Rapid, Centro di Bario Noord. Na 1974 Wiwi a hunga pa Martin Luther King School y a sali campion.

Nan a bay Curaçao pa bay hunga contra Randolfus College y a gana 2-0. E wega aki a tuma lugar den Sint Thomas College. Na 1975 Wiwi a logra sali sub-campion. Na aña 1976 Wiwi a hunga pa Rapid United, despues bek pa Brazil. Wiwi a hunga 2 biaha Copa Antillano, contra Sitoc Mensing Strada den Lago Sport Park y na Curaçao den Sentro Deportivo Korsow. Alaves Wiwi a hunga contra varios team di Curaçao entre otro Olympic, Warwaru, Stahamahachi, Maduro Shiphandlers y na Boneiro contra Avanti y Teremoto. Otro teamnan cu Wiwi a hunga contra nan ta U.C.V. na Venezuela y na Suriname .

E wega cu mas Wiwi ta recorda ta Brazil vs. Arusino. Brazil tabata atras 0-2 y a bin gana 3 set y tur cu scorenan bow di 5, cu un Sporthall ful yen y animacion di Brassband. Na aña 1999 Wiwi a lanta Cruzeiro Volleyball Blasters cu ayudo di ex-hungadornan di Brazil. Despues Chico Harms a yuda Wiwi lanta teamnan di hubenil, B y A. Wiwi cu su señora Lucrecia a hiba e muchanan na hopi titulo di campion. Na 2002 Wiwi a bay un curso di volleyball na Cuba pa 2 luna hunto cu Roy Brete na Intituto Superior Manuel Fajardo na Santiago de Cuba unda ambos a logr a obtene nan diploma di entrenador. Tin diferente hungadornan cu a lanta den Cruzeiro y despues a bira parti di seleccion di Aruba manera :Henry Camacho, Angelo Semeleer, Jair Croes. Den hubenil ta: Lorena Alvarez, Adeline Dubero, Aïxa Maduro(pre-seleccion). Wiwi Maduro un persona cu a dedica gran parti di su bida na deportenan di bala unda merecidamente Aruba Softball Bond ta dedica campeonato 2018 na Wilbert “Wiwi” Maduro. Pabien Wiwi y masha danki pa Bo aporte grandi na deporte. Aruba ta orguyoso di Bo !!!!

Comments

comments