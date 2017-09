Bin renoba bo Standard Smartcard

Solamente pa e luna di September 2017, bin renoba cu standard Smartcard na e stacion di bus na Playa, riba tur dialuna, diaranson y diabierna, non stop di 8’or y mey di mainta pa 4’or di atardi y na stacion di bus na San Nicolas, tur diamars y diahuebs non stop, for di 8’or y mey di mainta pa 4’or di atardi. Tambe tur otro dia por haci esaki na e oficina principal di Arubus, situa na Sabana Blanco, for di 8’or di mainta non stop te cu 3’or y mey di atardi.

Pa mas informacion por tuma contacto cu Arubus na telefon 5202300, of por subi nan website na www.arubus.com of mandanan un email na: [email protected]

Probecha e campaƱa e luna aki.