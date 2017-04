Bin Laden: Ma pega mi pañanan na candela pa nan stop di hortami

Diabierna mainta unidad di bombero y polis a keda manda pa e tereno habri cu tin dilanti e oficina di Aruparking den Wilhelminastraat pa un candela di mondi. Na yegada a constata cu tabatin pañanan pega na candela y a bira grandi te pega yerbanan seco na candela. A constata cu ta di e conocido adicto ambulante bin laden.

Polis patruyando a topa cu bin laden el a keda deteni pa cendemento di candela, Bin laden a comenta cu diahuebs nan a horta su pañanan y a bay warda di Polis pa entrega un keho. El a sinti cu e no a keda yuda pa autoridad y a pone cu diabierna mainta el a pega tur su pañanan na candela ya nan no ta horte mas y kier bisa sub fiscal kico ta pasando cune.