Bikini estilo lingerie e trend di moda pa Verano 2017

Hopi di nos ta custumbra caba cu den fin di siman, nos ta haci cos di floho y ta prefera di basta henter dia bisti na piyama, pa nos sinti nos mes comodo. Incluso ya nos tabata pensa caba riba e siguiente piyama, of babydoll, pa nos sinti nos mes comodo ora di bay drumi. Awel, señoritanan, e trend di mas nobo pa e summer 2017, ta uza loke ta parce paña interior pa bay beach of banda di pool. Pero keda boso trankil, no ta trata di paña interior como tal, pero si di bikinanna cu ta parce e prenda interior aki demasiado, cual normalmente no ta visibel, door cu, ainda, nan ta wordo considera di ta intimo.



Modelo-, actriznan tur kier ta in den e tendencia di momento. Bella Hadid a demostra ya caba na varios ocasion cu e ta gusta e moda “sunu” y ta uza esaki ora cu e por. El a causa furor na Cannes, ariba e Red Carpet y awo e ta back in the picture cu e bikini blanco cu corte V, cual ta haci bo pianan mustra mas largo y cual tin hopi parecido cu un conhunto basico di paña interior.

Y asina poco poco nos lo cuminsa wak setnan asina, di bikini, cu masha hopi parecido na un set di paña interior. Pero prome nos ta wak e celebridadnan uza esakinan, despues Instagram ta mustranos con bon nan ta luci, manera a sosode den e caso di e polka dotnan y despues… well, despues nos tambe lo sali for di nos zona comfortabel y lo durf di bisti esakinan.

Fuente: http://www.glamour.es