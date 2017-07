Bike tour di Bubali Sport Club lo ta dia 9 di Juli

E fin di siman aki Bubali Sport Club lo tene un bike tour pa haci algo pa nos muchanan den vakantie. Sr. Ryan Figaroa ta splica mas di e meta di esaki.

Mirando cu temporada di vakantie a cuminsa y nan kier a haci algo leuk pa e muchanan y famia completo. E nomber di e bike tour ta bisa Family Bike Tour, 7 km. E bike tour ta costa 10 florin. E ta sali for di Bubali Sport Club, bay direccion Cunucu Abao, pasa den Caya Musica, San Miguel, Koyari, Gaspartio/Keito, Palm Beach bin ariba, CMB bay ariba te na lus di trafico. Den parking lot di Misa Santa Ana, lo tin un pausa, pa bebe awa, djey sali bek bay direccion di Boegoeroei, yega te na e T-weg di Stadion Frans Figaroa, bay abao caba bek na Club. Segun Sr. Figaroa, awendia no ta facil pa rond un organisacionl, tin ora mester busca manera pa “lora manga di camisa” y lucha cu loke cu tin. Nan ta purba di yega 200 participante y e ticketnan ya caba ta obtenibel. Ta haciendo propaganda ariba medianan social, eo Facebook di SV Bubali Noord Aruba. E dia mainta di e tour, pa 7 or y mei tambe lo por yega Club y cumpra nan ticket y participa na e bike tour. Por haya ticket tambe via miembronan di e directiva. Tambe ta haci un yamada na e miembronan di Bubali, pa tambe presenta na Club y duna un man. Pa mas informacion por yama na 560- 8096 y ta haya SR. Figaroa mes na liña.

E aña aki, SV Bubali lo cumpli 75 aña pero pa mantene un club no ta facil. Lo bay cuminsa organisa actividadnan bek pa asina yuda e bario. E club ta depende di su miembrecia y tambe di su sponsor. E ta un lucha duro pa mantene e club activo, pero nan ta trahando cu e parti di hubentud, y e parti di futbol. Tambe nan tin e club, ariba su mes, den luna di September e lo bay habri pa e parti di bar y cushina, asina tur hende cu por haci di e facilidad, por tin algo di bebe y come tambe. Asina ta trece bida bek den e club.

Sr. Figaroa a bisa cu den pasado tabata tin hopi hende tabata yega e club mas facil. Esey awendia no ta pasa mas. Tin ora tin cosnan cu ta distrae hende pa yega nan mesun club. SV Bubali tin algun cos pendiente, comunidad lo tende for di directiva kico tur ta nan plannan pa cu e club, segun Sr. Ryan Figaroa, di Bubali Sport Club.