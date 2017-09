Bijoux Terner ta habri sucursal nobo na Paseo Herencia

E famia di De Wit & Van Dorp ta anuncia apertura di e di dos sucursal, di e famoso cadena di Bijoux y acessorios ‘Bijoux Terner’, na Paseo Herencia.

Bijoux Terner ta un cadena mundialmente conoci pa ta pionero di sistema di benta basa riba un prijs fijo. E prome sucursal di Bijoux Terner a wordo habri na aña 2013 y ta situa na The Shops at the Alhambra.

Bijoux Terner ta ofrece un variedad extenso di accesorio y joyeria ‘fashion’ pa solamente $10, cual ta un prijs fija internacionalmente y ta accesibel pa tur consumidor. Bijoux Terner ta conta cu mas di 600 boutiques rond mundo y bo por topa e tienda nan aki den hotel, casino, cruise-ships of na aeropuerto.

E concepto di “Fashion at $10,” a bira uno sumamente exitoso pa e compania den mercado actual. Cu surtido grandi di accesorio manera cadena, renchi, armband, oloshi, tas, sombre, pareo, y hopi mas, e ta ofrece oportunidad pa resalta cualkier outfit.

Pa mas informacion tocante nos coleccion tanto na Alhambra Mall y como na Paseo Herencia sigi nos riba Facebook: Bijoux Terner Aruba.