Bicicleta cu motor ta wordo considera trafico di motor

A bin dilanti den Cuerpo Policial, tocante e bicicleta cu motor electronic cu ta pusha dilanti, cu si e ta vehiculo di motor, y Sr. Alex Pieterz ta splica di esaki, si e ta conta como trafico di motor of trafico lento.

Na Hulanda, nan ta wordo mira como langzaam verkeer pero na Aruba su leynan ta bisa, cu unabes bo tin un forsa mecanico na bo vehiculo, cu ta completamente draai of e ta yuda pusha e vehiculo, cu ta yud’e bay mas lihe, e ta wordo considera como vehiculo di motor. Esaki mester wordo adapta pa nan wordo cori na Aruba. Pero tanten cu esaki no a pasa, zorg pa bo cumpli cu e leynan.

Pa loke ta boetnan, esakinan ta wordo ahusta/implementa door di Ministerio Publico, cu despues di un aña of cada dos aña ta saca un lista di e haltura di e boetnan y mand’e pa Cuerpo Policial. Aworaki nan ta bezig cu’n proyecto piloto, unda ta scirbi e suma di e boet ariba e Oproepings Procesverbaal. Pa cosnan manera, señal, velocidad, lusnan, dus cosnan cu nan por wak di biaha. Sin haci un control extra, nan por duna un boet direct y pone e suma ariba dje. Pa cosnan mas grave, esaki ta wordo haci nan Warda di Polis.

P.e. na Corsou, telefon, faha di siguridad, telefon ta un boet di 300 florin. Na Aruba ta casi mesun cos, cu na Aruba ta bay den careda di 250 florin. Y entre 300, 500 of 600 florin ta pa lus cora, huma cu ta Sali for di muffler. Loke nan ta purbando den programanan di Trafico Sigur, pa proteha e zwakverkeer, ta pa hisa e boet, pa si a comete un infraccion contra di un trafico lento. Vehiculo cu haci fout y dal un bicicleta y dal un peaton, e boet ta bay ta mas halto. Esey ta mas o menos 2 mil florin. Y esey ta spanta hendenan mas lihe.

Na Canada of Merca, ta algun mil dollar pa core bou di influencia di alcohol. Pero ainda na Aruba e boetnan ainda ta pagabel, y e no ta spanta e hendenan pa no haci esey.