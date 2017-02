Biblioteca Nacional ta trahando ariba diferente proyecto pa digitalisacion di material

Kisas e sistema di digital na Aruba por ta bay poco poco pero esaki no ta un sistema cu bo ta yega cambia di un dia pa otro pa cual aki Sra. Astrid Britten ta splica mas di e desaroyonan cu tin tras di tecnologia.

Biblioteca Nacional, como instituto cu ta forma parti y ta dirigi su mes hopi como enseñansa, no por keda sin nota cu tin cambio tecnologico, loke ta wordo yama e 21st century skills cu e studiantenan di awendia mester.

No por compara Aruba cu Hulanda of Merca, caminda e comparacion no ta full tampoco. Biblioteca ta trahando den diferente proyecto, loke ta trata digitalisacion di materialnan cu ta bay online cu nan. En berdad tabata tin algun problema, mester wak e capacidad di e server, si e por acapara tur e informacion rekeri y trahando ariba esaki.

Aña pasa, durante e festivalnan di buki, mas y mas scolnan ta uzando borchinan digital, den un forma mas moderno ta duna e les. Ta bira menos skirbimento. Algun cos ta depende di e server, prome cu introduci cierto fasenan. Manera haya un solucion pa e problemanan aki, por bay mas profundo den esey.

Na cabamento di aña, Biblioteca a haya un proyecto cu a keda aproba pa Unesco, cu ta e parti di capacitacion di e personal. Por bisa cu ta bay den e 21st skills, pero e personal tambe mester ta capacita pa nan haya e miho servicio cu nan tin.

Hopi hoben awe ta uza sistema digital na luga di buki y p’esey biblioteca ta bezig ta desaroya su mes pa cana cu e sistema digital pero den diferente fase segun Sra. Britten. Cosnan ta cambia y asina tambe e tecnologia, y Biblioteca sigur tin atencion ariba e punto aki.

Biblioteca tin un suma simbolico, di 1 florin pa aña pa un mucha, placa nunca mester ta un obstaculo pa stroba un mucha pa busca su material. Aunke hopi cosnan ta haya online, pero mester e cosnan fisico tambe. Y esey ta netamente loke Biblioteek tin tambe.

Mas y mas e muchanan ta haya opdrachtnan cu nan mester traha hunto y pa esey muchanan ta yega Bibliotheek. E parti digital y e parti fisico di un Bibliotheek cu por complimenta otro. No ta cuestion di of e un of e otro.

Actualmente e situacion ta cu ambos mayor ta traha y no tin hende na cas, dus ki miho luga pa un mucha keda cu un bibliotheek. Tambe bukinan di examen, no ta tur biaha ta den formato digital y pa esey e studiantenan ta bin bibliotheek pa asina haci uzo di esaki.

Sra. Britten, directora di Bibliotheek ta enfatisa cu Bibliotheek ainda ta un luga hopi importante. Tambe casi tur luna tin presentacionnan den Bibliotheek cual ta haci, cu asina mes den e tempo moderno, Bibliotheek toch ta keda un punto central unda por bin busca informacion y ta haya esaki.