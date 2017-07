Biaheronan por importa producto te cu 400 florin

Temporada di vakantie ta den porta, y hopi hende lo bay biaha. Departamento di aduana kier informa pueblo cu ta bay biaha pa tene cuenta cu algun puntonan segun Sra. Marylin Wout, vocero di Aduana ta splica. Cuerpo di Aduana a cuminsa cu’n campaña di conscientisacion di e pueblo, vooral esunan e localnan cu ta preparando di bay cu vakantie, kico nan mester tene cuenta cun’e na momento cu e biahero yega teritorio di Aduana.

Temporada di vakantie ta den porta y hopi hende local ta preparando pa bay afo. Of nan sernan keri ta biniendo di bishita na Aruba y tin algun cos cu toch mester tene cuenta cun’e ora di sali y ora di drenta bek tambe. Aduana na Airport ta cumpliendo cu su tareanan. Adouane tin dos tarea principal, cual e cobramento di invoerrechten. Pero tambe e VGEM taken, pa salbaguardia interes di pais Aruba, cu tin di haber cu nos siguridad, cuida economia y medio ambiente. Na momento cu’n persona sali for di Aruba y e ta biahando cu articulonan di balor, celular, laptop, of ekiponan di deporte, ora cu bo yega Aruba bek, tin chance cu lo bo bay paga invoerrechten pa esakinan. Pa evita inconveniencia, ta bon pa registra e productonan aki. Esaki ta wordo yama un “identiteitsvaststelling”. Asina ora cu bo drenta bek, Aduana no ta bay cobrabo bek pa nan.

Pero tambe tin productonan cu bo lo kier cumpra, pero ora cu bo yega Aruba bek cu bo maleta, bo tin derecho ariba exoneracion di impuesto riba e articulonan nobo aki, te na un balor di 400 florin (230 dollar). Dus, bo tin exoneracion ariba esakinan, pero si bo ta bin cu un balor mas halto cu esaki, e ora bo tin di paga e diferencia.

Pa bin na remarca pa exoneracion, e personanan mester ta di 16 aña, y e mester tin un ticket di biahe. Productonan pa cual por haya exoneracion pe ta bebidanan alcoholico te cu 1 liter, biña te cu 2.5 Liter of cerbes te cu 3 liter. Tambe bo tin derecho ariba un slof di cigaria.

Tur esakinan ta pa bo tene cuenta cun’e, cu ora bo yega na teritorio di Aduana, y nan bay controla bo maleta of ora di pasa den scan, e ora ey mester tene cuenta caba cun’e cu Aduana ta eherce su tarea. Tin otro sorto di productonan tambe, cu no por wordo importa,

e.o. Droga. Pero tambe tin carni, of carni importa for di e Suramerica of America Central. Tin un ley Slacht – en Keuringsverordering, cu ta prohibi importacion di carni for di e Suramerica of America Central, segun Sra. Wout a splica.

Tin productonan cu mester di permiso special, cualnan ta plantanan, Carni of productonan di carni, planta, remedi, aparatonan di telecommunicacion, animalnan, arma (di candela), pesticida productonan y substancianan kimiko. Tin productonan cu enberdad, por wordo importa, pero carni di otro parti di mundo, pro importanan si, pero mester tin tur e documentonan adecua y na ordo. Productonan cu no tin permiso di importacion, esaki nan mester di e permisonan aki, p.e. Un hende cu ta bay afo pa tratamento medico, e ta haya remedinan cu ta bin cun’e di exterior. Pero no ta tur remedi por pasa, esey lo keda warda den e Entrepot di Adouana. E persona mester bay Inspectie Geneesmiddelen. Eynan nan ta bay verifica e remedinan si nan por drenta Aruba, si nan haya permiso cu esaki nan lo wordo entrega.

DBZ tin un lista di productonan cu mester di permisonan di importacion. Si ta posibel, regla e permisonan aki cu anticipacion y si no, nan lo wordo warda den Entrepot te ora cu e persona entrega e documentacion necesario pa por saca esakinan.

Tambe tin personana cu ta biaha cu nan mascota, of ta bay afo y ta bin cu cacho. Tene cuenta cu e cacho mester tin su certificadonan y vacunanan contra di Reddis. Esaki mester ta mas di un luna pero menos di un aña bieu. Cachonan cu ta bin for di Sur- y Centralamerica no por wordo importa. Solamente cu e ta forma parti di e “inboedel”. Di cualkier otro forma, esaki no ta posibel, Sra. Marylin Wout, vocero di Aduana a finalisa bisando.