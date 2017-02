Beyonce ta anuncia cu e ta spera morocho y ta kibra record di Instagram

NEW YORK CITY, New York – E cantante Mericano Beyonce, a kibra tur record di Instagram danki na e potret cu e anuncio cu e ta spera morocho hunto cu su casa, e magnate musical Jay-Z.

E imagen a supera diahuebs 7.5 miyon di “likes”, riba e marca di 6.3 miyon cu tabata tin for di aña pasa, e artista Selena Gomez, caminda cu e ta aparece bebiendo refresco.

Beyonce a duna di conoce na su 92 miyon di sigiudornan riba Instagram e bon nobo posando na rudia y dilanti un areglo floral gigantesco den paña di abao, cu e cabes cubri pa un tela fini y largo berde y su mannan poni riba su barica.

“Nos kier comparti cu boso nos amor y nos felicidad. Nos a wordo bendiciona cu partida dobel. Nos ta increiblemente gradicido cu nos famia ta crece cu dos y nos ta gradici boso bon deseonan,” el a skirbi.

E diva, di 35 aña y Jay-Z di 47 aña, cu ta forma un di e parehanan mas poderoso di e industria musical, ta mayornan di un mucha muhe yama Blue Ivy, naci na Januari di 2012 na New York.

E noticia di su di dos embaraso a yega un poco mas di nuebe luna despues di publica su ultimo disco “Lemonade”, caminda el a duna di compronde cu su casa a gañ’e cu otro muhe.

Den un di e letranan, e cantante ta duna “e ultimo aviso” na un homber infiel, advirtiendo cu e por perde su casa si e no cambia di actitud.

E propio Jay-Z ta aprece na final di e pelicula “Lemonade”, kende a compañe den lansamento di e album, brasando e cantante, den un gesto cu a wordo interpreta como reconciliacion di e matrimonio.

E disco lo competi dia 12 di Februari pa Miho Album di aña di e premionan Grammy, cual nominacionnan ta lidera precisamente Beyonce.

Su embaraso lo ta un di e principal protagonistanan di e entrega di e premionan, aune e lo ta hopi mas evidente cu na april, durante e festival di Coachella, un di e mas importantenan di mundo y cu lo wordo celebra na April na California. E anuncio di su embaraso a provoca un avalancha di e comentarionan riba e rednan social. Twitter a registra mey miyo di mensahe relaciona cu e bon nobo.

Algun di su fanaticonan a afirma incluso cu e noticia ta lo miho cu por a sosode te cu awor aki na 2017, cu e referencia na e polemico comienso di mandato di Donald Trump na Merca.

Fuente: El Espectador