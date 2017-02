Beyonce, demanda pa violacion di derechonan di autor

MERCA – E cantante Beyonce ta enfrenta na un demanda pa violacion di derechonan di autor, interponi pa e famianan di Anthony Barre, cu a uza e nomber di Messy Mya riba YouTube.

Segun e demanda presenta dialuna ultimo den un tribunal federal di New Orleans, e famianan di Barre ta reclama 20 miyon di dollar na Beyonce door di emplea e voz di e youtuber den su cancion Formation.

E voz di Barre por wordo scucha na inicio di e cancion ora cu e ta bisa “What happened at the New Orleans?”. Sin embargo, e audio di e youtuber solamente ta aparece den e videoclip di e cancion, no ta inclui ni den e copia cu a wordo bendi riba iTunes of den e copianan fisico di e album Lemonade.

E famia di Barre a sigura cu e contacto na e ekipo di Beyonce den su momento pero cu nunca el a obtene respuesta di e cantante, pa e rason ta acus’e door di a apropia di e voz di Barre sin su permiso.

Anthony Barre tabata un conocido rapero y comediante cu tabata subi videonan haciendo jokenan riba e hendenan cu tabata biba den su bario. Un di su videonan mas celebre tabata riba e respuesta di e Gobierno pa loke ta e horcan Katrina. Sin embargo su comentarionan tambe cu tabata haci’e popular, tabata incomoda un hende. Dianan prome di a wordo asesina na 2010, el a insinua den un di su videonan cu su morto por ta inminente.

E demanda tambe a inclui varios compositor, director di e video musical y empresanan manera Warner Music Group.

Te na e momento Beyonce kende tabata aleha di e escenarionan pa motibo di su embaraso, no a haci ningun comentario oficial riba e caso aki.

