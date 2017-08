Beto ta lanta cu mama den cas

Central ta manda patruya na un cas na Bushiri pa un yiu fastioso. Eynan, ta trata aki di e conocido mentalmente perturba Beto B. E mama a pone polis na altura cu e no kier Beto mas den cas, pasobra e no por mas cun’e. Cu polis mester haci algo. Beto tambe ta adicto na droga. Ora cu polis a yega na e cas, Beto tabata drumi. A dicidi pa lag’e drumi. A avisa e mama un biaha mas, cu e mester busca ayudo na Departamento di Asuntonan Social. E mama a pone polis na altura cu dicho departamento no kier yud’e. Y cu ta polis mester yud’e. El a wordo poni na altura di loke e tin cu haci y kico ta e proceduranan. Central y slachtofferhulp a wordo poni na altura.