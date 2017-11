Best of the Best Taekwondo Challenge a conoce varios personahe cu a sobresali

Best Team, Best Referee Internacional y Best Coach di Best of the Best Taekwondo Challenge.

Best of the Best Taekwondo Challenge a conoce varios personahe cu a sali e mihonan di locual nan ta haci.

Stichting Tiger Taekwondo Academy a entrega su lista di cinco atleta pa bringa pa e Best Team Cup y cuater di e cinco atletanan a logra gana nan peleanan y a haci cu Stichting Tiger Taekwondo Academy a sali Best Team Nacional.

Sra. Marilu de Veer ta un referee internacional y a wordo bisti cu e premio di Best Referee Internacional di Best of the Best cu a wordo entrega na su persona pa e President di Aruba Taekwondo Bond Dr. Guaicaipuro Jimenez.

Un di e reglamentonan pa Best Coach tabata e reglamento di WTF cu a wordo aplica y Teofilio Rodriguez ta e unico cu a tene su mes na e Dress Code.

Un pabien ta bay na tur e ganadonan.