Best Dad Ever! Ta cla pa start

Na November 2017 Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba hunto cu Stichting Tienda di Educacion a presenta un proyecto na e Pueblo di Aruba. Ta trata di e proyecto ‘Best Dad Ever!’.

‘Best Dad Ever!’ a wordo desaroya pa Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba hunto cu Tienda di Educacion door cu Segun cifranan di Censo 2010, 75% di mamanan cu a separa ta biba nan so cu nan yiunan. Segun un rapport di Unicef (2013) di un estudio haci na Aruba, tatanan na Aruba no ta suficiente envolvi den educacion di nan yiunan. Banda di esey segun cifranan di Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba, den 2015 y 2016, ‘Situacion na Cas/ Relacion cu mayornan’ tawata ariba nummer uno di motibo pa tuma contacto cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba. Tambe Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba a asigna un studiante (na 2016) di ‘Hogeschool van Amsterdam’ pa haci un estudio tocante e envolvimento di tata den educacion di nan yiu na Aruba. For di e estudio aki a sali afor cu mas di mitar di e tatanan cu a participa (54,2%), tin e necesidad di ta envolucra den educacion di nan yiunan.

‘Best Dad Ever!’ (proyecto piloto) ta 10 seccion caminda tatanan/ futuro tatanan hunto cu nan partner y yiu lo siña con pa ta mas involucra cu educacion y cuido di nan yiunan. E seccionnan lo ser duna pa personal di Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba, Stichting Tienda di Educacion, un psicologo, un partera y Famia Planea Aruba.

Na e prome 10 seccionnan lo participa 10 tata/ futuro tata. Cu cooperacion di Setar N.V., Web Aruba, Serlimar Sui Generis, Departamento di Aduana, Korps Brandweer Aruba y Korrektie Instituut Aruba a yega na e tata/futuro tatanan. E tata/ Futuro tatanan ta personanan cu ta labora na e empresanan ariba menciona.

E seccionnan lo ta dia 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 di maart y 10, 12 y 17 di april 2018 di 7:00 – 9:00 pm.

Despues cu e seccionnan ariba menciona termina, lo evalua con e seccionnan a bay. Si ta necesario lo haci algun adaptacion na contenido di e material of seccion. E intencion ta pa despeus di evaluacion, ehecuta e proyecto aki den nos comunidad involucrando otro colega institutonan y e centro di barionan.

Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba y Stichting Tienda di Educacion kier a gradici Setar N.V., Web Aruba, Serlimar Sui Generis, Departamento di Aduana, Korps Brandweer Aruba y Korrektie Instituut Aruba pa permiti nan personal participa na e proyecto piloto.

