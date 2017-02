Benny Sevinger hunto cu sindicato STA a yega tereno di dump

Lo bay purba di uza e mashin cu tin por uzo pa mata por ser traha den forma di gordura segun Benny Sevinger a splica.

Sindicato a trece un proposicion dilanti y cual lo wordo evalua. Minister Sevinger ta di opinion cu kisas e analisis cu a wordo haci algun aña pasa, riba e mashin pa tur tipo di sushi, no a resulta bon. Pero si e por wordo getest cu solamente sushi di mata, cu lo por tin un resultado positivo. P’esey a tene un reunion, hunto cu e trahadonan di Serlimar, cu conoce e mashinnan aki pa stipula un team cu expertonan di pafo hunto cu Serlimar pa den dos siman duna Minister Sevinger un analisis kico por haci cu e mashin aki. Si acaso e desperdicio di mata si por uza e mashin aki, ya cu esaki no ta contamina.

Esaki lo por tin como resultado cu lo tin un reduccion di mata cu tin na Parkietenbos. Si esaki logra, esey lo alivia un gran parti di e cantidad di sushi, ya cu esaki ta sushi cu no ta bay riba landfill. E por wordo uza pa agricultura, si hende kier bin busca saco di gordura. E parti aki tin hopi posibilidad. Por combina esaki, cu e terenonan cu ta wordo midi pa vivienda, e ora por alivia un gran parti di e desperdicio cu ta bin Parkietenbos, pa e no bay landfill. E ora e cantidad di ton di desperdicio cu ta bay riba landfill, ta bira menos.

Minster Sevinger a bisa cu e proposicion di Sindicato a wordo tuma cu mannan habri. Den dos siman ta suppose di tin resultado di kico falta pa e mashin drei bek y pa haci test ariba e matanan cu lo por haci uzo di dje.

Tambe a papia ariba otro solucionnan pa dump en general, cu Minister de Meza. Lo sinta hunto cu Sindicato hunto cu Minister de Meza pa por yega na solucionnan a corto y largo plaso pa dump en general.

Rond di e mashinnan a traha un muraya di siguridad, pa niun hende yega na e mashinnan pa coy piesa. E mashinnan ta cu grease y cu poco capital, nan lo por ta den funcion. Esey lo mester wordo evalua door di e expertonan y asina uza e mashinnan pa mata. E compania Bouldwin & Lawson ta conoci pa handle mata y no tiponan di sushi cu ta haya na Aruba. Minister Sevinger a bisa, cu e ta spera cu lo por haya resultadonan positivo.

E rapport cu a sali a mustra bon cla cu e mashin cu e inverti den dje den pasado no por bay cu tur sushi segun minister Sevinger. No tin un control ariba cosnan toxico. P.e. e sushi cu a produci na december, cu tin hopi kimico y ta pasa den mashin loke ta sali na final, ta kimico ya cu no tin nada pa kibra e kimiconan. Esey no por uza e fluff di esey. Rapportnan di pasado ta bisa esey tambe. E shreddernan tabata wordo kibra, door cu tabata pone blokki y hero, e djentenan cada rato tabata bula, costando miyones na piesa. Definitivamente, e mashin pa esey no ta funciona. Pero si test e pa mata so, lo por tin resultado positivo cu lo por uza e mashin toch.

Minister de Sevinger ta bisa cu kisas lo por a haci esaki den pasado, pero pa un motibo of otro no a cay ariba e parti ey so, pero e biaha aki sindicato a trece na mesa, y lo test y sperando resultadonan positivo.

E mata cu ta wordo geschred na e mashin na Parkietenbos, lo bira un producto organico, cu por wordo uza door di cunukeronan, por duna personanan pa planta na cas, por duna companianan manera Flora of Fantastico Garden cu por uz’e, y kisas hasta exporta. Pero esey ainda mester wordo studia. Pero e prome stap ta kico falta e mashin pa e traha y si e por wordo uza pa e matanan sin niun problema y esaki lo trece solucion pa un parti di e sushedad of e desperdicio cu ta ocasiona nan Aruba, cu lo por manda den e mashin aki.

Minister Sevinger ta splica cu lo uza algun so, y si e otro unidad no por handle e cantidad di matanan e ora lo switch over pa mas. Menos sushi bin riba landfill, ta menos luga bo mester. Gobierno ta krap na luga y si Venezuela lo por tuma e sushinan via di Serlimar, cu lo establece e contactonan y purba yega na un acuerdo, esey ta bon bini.

Naturalmente mester wak e condicionnan y si mester bay separanan, esaki lo ta un solucion pa un termino cortico. Minister de Meza, y su team lo bin cu solucionnan a largo plaso. E poblacion turistico a crece, esaki ta trece mas sushedad cun’e. Y tambe, si compara e poblacion cu dies aña pasa, esey tambe kiermen cu ta mas sushedad ta wordo produci. Tur esaki tin di haber cu con ta verwerk e desperdicio. Esey mester yega na un solucion a largo plazo ariba dje, pa tur ta riba un solo liña.

Den pasado, tabata kier a bin cu un ley di wastefull energy, pero na momento cu tabata cla pa bay cu esaki Parlamento, a bin cu e proyecto di Ecotech. Esaki no a trece e resultadonan cu a spera, pero e ora gobierno mester evalua nan posicion, pa wak con ta sigui. Serlimar lo keda parti di e solucion di e desperdicio na Aruba.

Minister Sevinger a finalisa bisando, cu ta tur hunto cu comunidad, pa yega na un solucion pa desperdicio. Tanto esun cu ta produci sushi nan cas, y hunto cu Serlimar y Gobierno, ,wak con ta verwerk e sushedad aki. Ta un Aruba tin y tur mester zorg pa e ta limpi y bunita, pa nos biba riba un pais organisa y higienico.