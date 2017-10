Beneficionan di pampuna pa bo salud

Kico ta un pampuna?

Pampuna ta parti di e famia di squash y mayoria di biaha nan ta grandi, rondo y di un colo oraño vibrante cu un piel externo ligeramente iregular, duro y liso. Paden di e pampuna bo ta haya e simia y e cuminda. Ora e wordo cushina, full e pampuna ta comibel, su cuero, e cuminda y e simia, loke mester kita ta e pidanan fibrozo cu ta mantene e simianan na nan luga.

Beneficio natural di e pampuna

Pampuna ta un gran fuente di potasio y betacaroteno, cu ta e carotenoide cu ta bira vitamina A. Tambe e ta contene algun mineral manera calcio y magnesio, manera y vitamina E, C y algun vitamina B.

Con hopi un pampuna ta conta basa ariba 5 pa dia?

80 g di pampuna (mas o menos 3 cuchara, corta na pida pida y cushina) ta conta como un porcion di cinco pa dia.

Pampuna ta bon pa salud?

Pampuna ta contene vitamina C y E, como tambe betacaroteno, y tur tin un papel importante di e salud di nos cuero. Vitamina C no ta wordo produci naturalmente pa e curpa, pa cual motibo ta importante pa nos haya e dieet tur dia, ya cu e ta desempeña un papel den e formacion di colageno, ta yuda preveni hematomanan (pleki blauw) y ta yuda cura heridanan.

Vitamina E ta un antioxidante excelente y hunto cu Vitamina C, ta yuda proteha contra di daño solar y ta preveni sequedad di e cuero. Vitamina A, tambe ta envolvi den e proteccion di e cuero for di e rayonan UV y por yuda proteha contra di kemaduranan di solo, aunke ta bon pa uza un sunscreen tambe!

Ki beneficio pampuna tin pa nos bista?

Un deficiencia di vitamina a ta causa di perdida di bista te cu ceguera. Beta- carotene como vitaminanan C y E, ta yuda proteha e bista y ta reduci malesanan di bista relaciona cu edad.

Pampuna por yuda reduci e riesgo di sindrome metabolico

Sindrome metabolico ta e nomber medico pa un combinacion di diabetico, obesidad y presion halto cual colectivamente ta aumenta e riesgo di malesanan di curason.

Pampuna por yuda e sistema inmunologico?

Manera indica, nan colo oraño vibrante, pampuna tabata contene beta- carotena, cual ta comberti den vitamina A ora cu e wordo comi. Estudionan haci ta mustra cu vitamina A ta hunga un rol importante den yuda e sistema inmunologico, cual 80% ta di e sistema digestivo.

Pampuna por yuda preveni cancer?

Mientras cu no tin niun “cuminda milagroso” cu por preveni cancer y cierto factornan di riesgo pa cancer no tin nada di haber cu dieet, siendo cu tin evidencia cu comiendo un dieta saludabel y balansa por yuda preveni e risico di cancer. Tin evidencianan cu ta mustra cu e propiedadnan antioxidante di carotenoidnan, vitamina A y vitamina E, tur por wordo haya den un pampuna, por yuda preveni cancer di pecho.

Fuente: https://www.bbcgoodfood.com