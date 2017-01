Ben Marapin di Marapin Consultancy ta duna su punto di bista riba Citgo

Awo cu 2017 a habri cu ta preparado pa apertura di nos refineria, a puntra economista Ben Marapin di Marapin Consultancy kico e mes ta pensa di esaki.

E idea cu Citgo tin ta pa trece crudo cu ta masha pisa, masha diki y no por procesa di biaha, trece Aruba y upgrad’e pa despues e por wordo refina, keda productonan mas fini.

Nan ta bay upgrade crudo. Esey ta segun cu Marapin a compronde.

No ta papia di un full fledge refineria, cu ta bay produci gasolin, kerosin, etc. pa haci esey. Mester basha e refineria pone un nobo di paar di biyon, cual esey no ta e caso.

Ta un upgrading di esey. Si wak henter e asunto compara cu loke ta yama un refineria, ta un aspecto chikito so. E balor agrega lo keda limita. Esey ta un cos pa cuminsa cun’e. Weitando e mercado di crudo, no ta kere cu tin hopi espacio pa por hinca hopi cen pa loke ta upgrading y asina saca toch probecho. Tin basta presion riba prijs di crudo door cu tin overproduction. E prijs a subi. A yega na un sorto di consenso y el a bay te casi $60, pero ya caba el a baha bek.

Pa Marapin, tin un grens riba e prijs cu ta banda di 60 y abao cu ta banda di 30 dollar. Esaki pasobra in between tin un keyplayer cu ta Merca. Mesora e prijs bay manera e ta awo, ta haya automatico cu e shea oil lo produci mas. Esey ta un factor.

Otro punto cardinal ta, un pais manera China cu ta un consumidor grandi di crudo, ta wordo enfrenta hopi mas cu antes e polucion y e impacto di salud di su hende. Esey ta gasto adicional, pero banda di dje nan mester cera fabricanan paar di biaha caba, pa motibo cu e polucion tabata demasiado hopi. Esey ta factornan cu lo bay afecta esey, si nan ta bay inverti hopi den e solar energy y windenergy tambe. No solamente China lo bay hacie, sino otro paisnan tambe. Ta factornan cu ta bay hunga un rol hopi grandi pa esey. Pesey kico lo ta e resultado di Citgo deal , tin cu wacht af. Loke si cu Marapin por bisa, cu e business community wak con nan ta reacciona, no por bisa cu nan ta asina entusiasta. No ta mira hopi inversion adicional despues cu a anuncia e deal.

Segun Ben Marapin, tin cu warda. Kier wak prome e resultadonan. E sa cu nan tey pa nan bin. E deal ta pa upgrade esey y esey ta un factor chikito den henter e proceso.

E crudo na Maracaibo no bal hopi. Pa nan ta interesante pa upgrad’e pa asina nan por bende. Pero si e lo ta un factor crucial pa Aruba, esey ta un cuestion. Ta bay haya un 10 miyon dollar pa aña pa loke ta Citgo, pero di un otro banda Citgo ta haya e facilidadnan cu ta bay costa Aruba placa tambe, Marapin a splica.