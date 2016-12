Ben Marapin: Cifranan di Banco Central ta confiabel 

No ta cos di gaba cu aña 2016 a bay bon pasobra Banco Central a mustra esaki bon cla den su raportnan anual segun drs. Ben Marapin di Marapin Consultancy.

El a splica cu no mester bay tras di loke Banco Central ta bisa sino e cifranan y e cifranan ta basta confiabel. No ta zomaar nan ta traha e cifranan, sino un bon analisis y bon documentacion nan ta haya e cifranan. Nan ta haya cifranan di turismo, di finansas publico y tur cifra ta compila y ta publica den nan boletin mensual. E cifranan ta papia bon cla. Si no tin inversion cu ta crece, solamente pa reemplasa loke ta gasta. Si bo no ta mira cu turismo ta rindi mas cu un manera aña pasa, automaticamente esey kiermen cu e economia ta bay stagna y esey e cifranan ta mustra tambe. Esey ta algo cu no mester lubida, pio cu ta den aña di eleccion, politiconan semper ta papia y priminti hopi y presenta cosnan, depende for di cua angulo, oposicion of den Gobierno, un situacion cu lo faborece nan politicamente, pero economia, bo tin cu wak basa riba cifranan y analisis. E no ta un aña cu ta bisa cu tabata uno bon. Mescos cu 2015 y 2014, ta mira cu e economia a stagna, segun Marapin.