Ben Marapin: 2016 tabata un aña di panico internacional

Den bista di e economista drs. Ben Marapin di Marapin Consultancy, e ta splica con 2016 a bay internacionalmente. El a comenta cu 2016 tabata tin desaroyonan poco spantoso cu a causa basta panico tambe. Cuminsa cu e resultado e referendum na Inglatera, e Brexit, a causa un panico basta grandi. Despues tur e cosnan a calma un poco, pero toch ta mira cu e impacto keito bay tey. Particularmente pa Inglatera. Tambe tin e otro factor importante ta e eleccion di sr. Trump como presidente. No sa ainda kico ta e efecto, pero si el a haci ta core campaña cune, no ta mustra un plachi bunita pa e economia mundial.

E di tres ta terorismo. Aki kisas tin un noticia poco bon, pasobra 2016 a cuminsa gana poco poco e guera contra ISIS. Nan ta den e way back y por mira tambe cu panico cerca nan y nan ta cuminsa actua masha straño. Esey ta algun factor cu a desaroya. Pa loke ta e panorama economico mundial, por mira China, cu e ultimo añanan tabata e locomotor pa economia mundial. Nan economia a slow down y esey no tin indicacion cu lo bay calma. E slow down no kiermen cu nan ta crece, pero si bin di 8% di un economia asina grandi y bay na 6%, toch ta un sla basta duro.

Merca a recupera na 2016. Bo ta weita esey. Alemania, a hunga un factor importante tambe, ta hang in there. Sur America, sa e situacion di Venezuela ta hopi malo, Brasil no ta den un situacion bon tampoco, ni Argentina. Noticia bon pa bisa cu internacionalmente e acuerdo di paz na Colombia. Esey si por tin un efecto pa nos positivo.

Loke ta pasa na mundo ta trece su efecto pa Aruba tambe, E partnernan importante na Aruba, no ta directamente positivo.

Si nos bin Aruba, loke ta pasa na mundo tin su impacto riba nos isla. Turismo a yega manera un sorto di punto top cu e no por sigui crece segun IMF. E ta mustra dificil pa sigui crece y cifranan ta mustra esey tambe.

Banda di dje ta wak cu inversionnan den nos economia ta stagna. Tur esey a pone cu pa basta aña caba, y loke a señala, cu tin un economia di nivel basta halto, pero no ta sigui crece. Esey nos ta wak den 2016 tambe.

No tin indicacion cu ta bisa cu esey lo mehora.

Si nos wak e situacion di Aruba su economia, mester cuminsa semper cu finansas publico. Finansas publico ta mustra un mehoracion den sentido cu e deficit a baha, pero no a baha basa riba cambionan, mehoracion structural. Ta gewoon nan a verschuif cosnan, gastonan cu por verschuif, pero al final aki paar di tempo tin cu haci’e toch. No tin un mehoracion structural, segun Marapin.