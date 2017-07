Beethoven na Aruba cu tres musico di Venezuela

Skirbi pa Clyde R. Harms

Aruba Symphony Festival e aña aki ta inaugura dia 21 di di juli cu un programa di musica light y relahante di Beethoven interpreta pa tres Venezolano hopi conoci na Cas di Cultura. Den e prome parti Edith Peña lo toca “Piano Sonata No. 18 in E flat major, Op. 31, No. 3” un obra alegre cu ta consisti di 3 movimento: Allegro, Scherzo; Allegretto Vivace; Menuetto. Moderato e Grazioso. Edith Peña ta e prome musico Latino Americano pa wordo nomina pa un Grammy den musica clasico. Aña pasa Edith Peña a toca den concierto abordo di Freewinds tambe.

E di dos parti di e programa ta un otro composicion melodioso di Beethoven pa un trio cu clarinet. Piano Trio in B-flat major, Op. 11 ta consisti di tres movimento: Allegro con brio; Adagio y Tema con variazioni, Allegretto. E trio ta consisti di e afamado musiconan Venezolano: Jorge Montilla, clarinet; German Marcano, cello y Edith Peña, piano. Tur tres a participa den e festival aña pasa. Montilla y Marcano a yega di toca na Aruba desde e tempo cu Armand Simon tabata organisa e Aruba Piano Festival durante e añanan 2007 – 2010.

E ta priminti di ta un anochi ameno y entrada lo ta GRATIS.