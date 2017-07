Bebidanan lacteo ta mescos cu lechi

Cada biaha ta mas comun mira bebidanan parecido na lechi riba shelf den supermarket, cu ta bin enpaketa mescos cu lechi, cu ta smaak mescos cu lechi, pero sinembargo ta wordo denomina “bebidanan lacteo”, haciendo cu hopi consumidor ta duda di su sabor y aporte nutricional na ora di substituinan pa e lechi tradicional.

Silvia Avila, nutricionista y colaborador di Gold’s Gym, a splica cu e bebida lacteo ey, en particular, ta lechi y di un tempo pa awo, a pone e nomber aki pa cuestion economico.

“E bebida lactea cu ta bende den substitucion di lechi den e pais ta lechi, solamente nan ta pone e nomber ey pa evita belasting. Ta bin cu e mesun ingredientenan di lechi y tin e mesun balor nutricional,” e experto ta señala.

E ta agrega cu hende cu ta cumpra nan, mester tene na cuenta cu e bebidanan aki ta lechi completo y cu te awor aki ta desconoce si tin bebidanan lacteo descrema, aunke e ta sigura cu algun bebida lacteo den polvo si ta bin descrema.

Door di ta bebida lacteo, mesun cos cu lechi, ta señala cu e tin e mesun balor nutricional, y cu ta aporta cu e mesun mineral y vitaminanan.

Igualmente e ta recorda cu, aunke durante un tempo, tabata satanisa ingeri lacteo, esey ya caba no ta asina y ta recomenda, aunke mester bebe un glas pa dia. “Semper ta recomenda cu esaki ta descrema pa disminui e vetnan satura. Por bebe un glas di lechi pa dia sin ningun problema a menos cu e persona aki tin un condicion cu ta impidie manera intolerancia na lactosa of alergia na e proteina di baca,” e ta comenta.

Y aunke den e pais mayoria di e bebidanan denomina lacteo ta lechi, ta existi otro tipo di producto (cu prome tabata mustra hopi poco of no tabata wordo mira riba mercado), yama igualmente bebidanan lacteo, cu presentación parecido na lechi, cu ta bebidanan a base di lechi cu un proporcion considerabel di suero loke ta haci cu e sabor y e balor nutricional no ta mesun cos cu e lechi tradicional.

Bebidanan lacteo berdadero

Aunke den e pais personanan ta asocia bebidanan lacteo na loke ta parce e imitacion di lechi, lo cierto ta cu si tin bebidanan lacteo cu no ta lechi.

Den su mayoria, e productonan aki ta alimentonan obteni a partir di e mescla entre lechi fermenta y otronan deriva di lacteo y ingredientenan pa haci e bebidanan a base di lechi y cu tin balornan nutricional.

Un empresa reconoci di productonan lacteo, ta splica cu e bebidanan lacteo ta aporta na nutrientenan manera calcium y proteina, cualnan ta importante pa e mantenimento y restauracion di diferente tehido corporal.

Entre loke ta e resto di mundo ta conoce como bebidanan lacteo, ta destaca dessert cu yoghurt y bebidanan di yoghurt cu sabor di algun fruta manera peach, pruim, anasa of strawberry y cu ora di purbanan, nan ta mas light cu e yoghurt aunke cu e sabor igual di intenso.

Fuente: www.eluniversal.com