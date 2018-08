Bebe cinco glas di cerbes semanal ta un dosis sigur pa bo salud

Bebe cinco glas di cerbes pa siman por wordo considera un dosis sigur pa bo salud. Esaki ta segun un investigacion cu a wordo realisa cientificonan di e Universidad di Cambridge (Reino Uni) y a publica esaki ariba su website di e centro educativo aki.

Di e manera aki, e limite di sigur di consumo semanal ta rond di 12,5 unidad di alcohol cu ta contene cinco glas di alcohol cu ta contene cinco cerbes cu’n nivel di 4%, cinco glas di 175 ml di biña di 13% of 100 g di alcohol puro.

Pa yega na e conclusion aki, e grupo di cientificonan dirigi pa e dokter Angela Wood a compara e salud y e habitonan di consumo etilico di mas di 600 mil persona den 19 pais y cu tabata tene otro factornan na cuenta, desde e edad aki, cosumo di tabascco of e historial di diabetes di educacion y ocupacion.

Bebe mas di e limite ta relaciona cu un speransa di bida menos. Por ehempel, duplica e supuesto dosis sigur ta relaciona cu’n speransa di bida entre un of dos aña menos, mientras cu esunnan cu ta consumi 18 bebida alcoholico of mas pa siman lo por muri entre cuater y cinco aña prome.

E investigacion ta respalda e ordennan cu Reino Uni a reduci recientemente desde 2016, e pais ta recomenda cu e personanan no ta bebe mas di 14 unidad di alcohol pa siman, un cantidad cu ta ekivalente na rond di 6 glas di cerbes of seis glas di biña.

Den cualkier caso, “semper mester corda cu e reglanan tocante alcohol mester actua cu’n limite, no como obhetivo y purba bebe bou di e limite aki”, segun Victoria Taylor, dietista di e British Heart Foundation.

Comments

comments