Bauer Power: Cleveland ta silencia Yankees den prome wega di AL Division

CLEVELAND, Merca-Yankees a kico ta spera nan diahuebs anochi y Indians a mustra nan precies dicon nan no ta e mesun “underdog” cu a yega World Series na 2010.

Den un tremeno wega caminda cu Trevor Bauer a domina New York Yankees y un ofensiva heroico di Jay Bruce, Cleveland ta celebra su prome victoria den e prome wega di e Division di Liga Americana, cu score di 4-0. Esaki ta marca e prome paso di Cleveland Indians den buskeda di no solamente gana e banderin di American League consecutivamente, pero tambe haci loke nan no a logra den e temporada pasa: trece cas nan prome titulo di Serie Mundial desde 1948.

Ekipa awo cu un ventaha di 1-0 den e serie, Indians lo bin cu Kluber pa e di dos partido diabierna, ora cu Yankees lo topa cu un ex hungado estelar di nan, CC Sabathia. Den e Division Series, e ekipo cu gana e prome wega, ta esun cu ta gana 66 wega for di 92 en total den e serie.

Trevor Bauer a domina e prome wega di e division, ora cu e den e prome 5 inningnan e no a permiti niun hit, pero eventualmente el a permiti un base por bola y dos hits, ponchando ocho den seis inning y 2/3. Jay Bruce a yuda Bauer batiendo un homerun bon pa 2 careda den e di cuater inning. Sonny Gray a permiti tres careda den tres hit y cuater base por bola den 3 inning y 1/3 pa Yankees, kendenan a logra di bati solamente tres hit, di cual dos tabata di Starlin Castro.

E siguiente partido ta programa pa diabierna anochi.

Fuente: http://m.mlb.com