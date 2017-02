Batimento na porta pa motibo di awa di pos na Pavia

Central di polis a manda patruya na Pavilla pa un situacion sospechoso. Eynan a papia cu un hoben, kende a declara cu un homber a drenta cura y a bati riba porta y el a spanta y a yama polis. E hoben a sigui bisa cu e homber bay algun cas mas dilanti. Polis a pasa e otro casnan y a topa un homber, kende a declara cu e ta esun cu a bati na e porta, debi cu e doño di e cas na Pavilla a laga awa di pos core riba caminda y dilanti su cas y cu e ta cansa. Polis a mira cu berdad tabata tin un plas di awa dilanti su cas y tabata hole masha malo mes. Polis a bay bek na e cas y a splica e hoben cu laga awa core riba caminda no ta permiti. E no tabata sa cu su tata, kende no tabata tey, a haci esaki y a para esaki. Central a wordo poni na altura.