Batimento di porta na Cochinilla a pone habitantenan den alerta

Riba ordo di Central polis a bay na Cochinilla caminda un persona desconoci a bati riba porta di un cas. Ora a yega eynan, polis a controla e percela y vecindario, pero no a topa cu nada. A papia cu e habitante yama G., kende a declara cu el a scucha un hende bati na e porta patras. Patruya a core den vecindario y a papia cu otro bisiñanan. Patruya a core den e vecindario y a papia cu e otro bisiñanan di Cochinilla. Un di nan a bisa cu e no a mira nada. Un otro a declara cu den pasado e muchanan den e bario tabata bati na porta pa pret. Tambe el a bisa cu e muchanan tambe ta tabata habri cranchinan di awa. El a papia cu e muchanan y nan mayornan riba e caso. Tambe posis a papia cu un homber yama I. procedente di Venezuela. E homber tabata bezig cu algun trabao riba un adres na Cochinilla. E doño no tabata na cas pa por a papia cun’e.