Basta oficina den ex edificio di Codemsa a keda bou awa

E edificio di ex Codemsa na Cumana actualmente tin basta oficina aden, compania di seguridad, aerolinea, un departamento di Gobierno y mas. Den careda di 5 or pa 6 or mainta un tuberia grandi di airco e chiller a kibra causando cu basta awa a cuminsa cay for di e plafond.

Segun informe e tuberia aki tin mas cu 15 aña bieu y nunca un keda cambia y den marduga algo a bay robes cu esaki a rementa. Tur e oficinanan den e edificio a haya awa, causando cu papelnan riba mesa di basta oficina, computer y mas cos a haya daño di awa. Tabata manera un pool den e edificio cu a pone cu Total Cleaning tambe a presenta pa asina cuminsa saca e awa cu un aparato. Daño sigur ta grandi na loke ta documento, aparato di tur e departamentonan den e edificio.