Basta hende a presenta na DIMAS pa loke ta e proyecto dreamers pero tension tabata halto

Diabierna for di oranan di atardi pafo di e oficina principal di DIMAS na Paardenbaaistraat tabatin bastante hende presente pa drenta paden pa loke ta e proyecto dreamers. Anochi informativo pa loke ta reglamento di permiso pa esnan cu no tin nan documento regla y cu ta cumpli cu e rekesitonan di DIMAS ta pidi. Pero e tension tabata halto tabatin te asta pushamento y un rato a bay for di man cu a pone cu varios unidad policial a presenta na e sitio pa asina pone tur hende para den un rij sin ningun problema, y papia pa tur cos cana trankilo.