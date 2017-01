Basta caso di bashamento di bala riba Boneiro

Kralendijjk Boneiro: Boneiru ta kombertiendo su mes den un isla di basta atenshon ku e desaroyo di kriminalidat sin kontròl ku ta asotando e komunidat. Asta por bisa, tin basta arma den sirkulashon riba e isla i ku no ta mira ku outoridatnan por domina esaki mas. Tur esaki por boek riba kuenta di e desaroyo ku a tuma lugá den kuerpo polisial despues di 10-10-10, ora Hulandes a drenta sin konosementu i a pone e hendenan lokal un banda, keriendo ku nan por bini ku nan sistema Europeo i dominá kriminalidat.

Boneiru tabata un isla basta trankil, ku kada intento òf kaso ku a keda registrá den pasado, a risibí e atenshon i a keda solushoná. Despues ku e idioma Hulandes a drenta warda sentral di polis i ku e ‘muchanan di kaya’ (polisnan lokal) a hala atras, e desaroyo di kriminalidat ta saliendo for di man. Kaya ta yen di hóben ku e oportunidat ku a presentá a duna nan e poder di a pèrde asta respèt den komunidat. Asta a keda registrá asesinato di un agente polisial. Sinembargo te asta e nivel aki, no ta buska un manera pa establesé respèt bèk òf kisas e kuerpo polisial no por realisá esaki mas.

Durante e dia di awe, sorprendentemente a tuma nota di un vehíkulo Hyundai Creta koló blanku keda hiba riba kran warda sentral di polis, ku na su banda drechi kantidat di perforashon di bala. A bin komprondé ku esaki mester a keda balasea algun ratu promé i ku a kore yega hospital ku un persona heridá. Polis no a emití nada di informashon rondo di esaki, pero a komprondé ku ta buskando un òf mas sospechoso. Asta helikopter a bula enbuska di e sospechoso(nan) aki.

Informashonnan ku a yega Boneiru Awe ta indiká ku for di algun dia pasa ya kaba tabatin aktonan di bashamentu di bala. Den e bario di Antriol parse ku a basha bala riba un kas i awe esaki a bin kulminá riba un vehíkulo ku a laga atras un persona heridá den hospital. Ta tras di e echonan so por kore i buska posibel solushon di e kaso. Kiko ta hasi pa purba frena e desaroyo aki? E situashon ta hopi preokupante riba Boneiru, un isla trankil pero ku e desaroyo ku a bai aden a kambia e trankilidat pa i seguridat.

Segun ultimo informashonnan, den oranan mas lat di atardi durante di un investigashon grandi harma pa outioridatnan a bin detene un homber den e bario di Tera Kora, probablemente relashona ku e kaso di tiramentu aki. Investigashonnan ku ta bai sigui lo prueba esaki.