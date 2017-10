Barack Obama cu critica fuerte contra di Donald Trump

WASHINGTON, D.C., Merca- Ex presidente di Merca, Barack Obama a adverti diahuebs cu “no ta tur problema nos por resolve cu tanki y avionnan di guera”, refiriendo su mes na e conflicto entre Merca y Corea del Norte. Esaki a tuma luga durante un foro na Sao Paolo.

“Nos no por resolve tur e problemnana cu tanki y avionnan di guera. Mi ta orguyoso di e poder militar di Merca y esey ta un bentaha. Noord- Korea ta un peliger y nos mester aliansanan fuerta pa por enfrent’e. Pero e siguridad no ta depende solamente di e forsa militar, sino tambe di diplomacia fuerte”, Obama a bisa, den un critica fuerte contra di su sucesor, Donald Trump.

Fuente: https://www.efe.com/