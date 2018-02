Bandanan musical tin e oportunidad pa sali “Band of the year 2018”

Na comienso di e temporada carnavalesco, Stichting Musica a anuncia cu e aña aki lo introduci un premio nobo, na lugar di e “roadmarch”. Stichting Musica y S.M.A.C. a drenta den union pa eligi e asina yama “Band of the Year Award” of “Banda di Aña”. E criterianan pa cualifica a wordo constela conhuntamente pa miembronan di SMAC y esnan di Stichting Musica.

E criterianan pa sali “Band of the Year” ta lo siguiente:

1. Mester a participa den nos “Aruba Caiso & Soca Monarch 2018”

2. E banda mester participa na e siguiente paradanan di Carnaval (5)

• Na Parada di Luz na San Nicolas

• Na Lighting Parade na Oranjestad

• Na Parada di Jouvert Morning

• Na Parada Grandi di San Nicolas

• Na Grand Parade Oranjestad

3. E banda su uniform of costume durante 4 parada nan ( Parada di Luz – Lighting Parade Oranjestad – Parada di San Nicolas – Gran Parade Oranjestad)

4. E banda cu miho animacion den tur parade

5. E banda su sonido

6. Presentacion di e banda su trailer pa tur 5 parada nan

7. Mester toca e Soca Ganador di Aruba Soca Monarch 2018: “Sideliners”

Lo tin un panel di hurado cu ta cubri full e ruta di tur e paradanan (5) aki ariba menciona.

Stichting Musica semper ta habri pa inova y pa haci cambio unda cu ta necesario y cu ta beneficia e musiconan. E organisacion y directiva di Stichting Musica den e union aki cu S.M.A.C. ta hopi orguyoso pa brinda e premio na “Band of the Year 2018”.

Riba e Facebook page di Stichting Musica y riba esun di S.M.A.C. por disfruta tambe di e criterianan pa sali “Band of the Year”. Stichting Musica ta gradici su sponsor “Aruba Bank” cu a haci e premio aki posibel y hunto cu S.M.A.C. ta aporta na e premio monetario pa e “Band of the Year”.

E premionan pa Band of the Year ta:

Di parti Stichting Musica (riba punto nan 1-2-4-5-6-7) un premio cash Awg 5.000,00 S.M.A.C. lo premia punto 3 cu ta “Best Dressed Band” un premio cash Awg 1.000,00 Stichting Musica y S.M.A.C. ta desea tur banda nan cu ta participa hopi exito.

