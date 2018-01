Banco no kier pa trahadonan afilia na niun sindicato

Diamars sindicato FTA a yama un reunion cu caracter di urgencia relaciona cu e ultimo desaroyonan di CMB Bank. Sr. Rudy Geerman, lider di FTA ta amplia.

Trahadonan di CMB kier haci uzo di un derecho cu nan tin, un derecho basico, pa organisa nan mes. Banco CMB a dicidi na ultimo hora pa informa trahadonan di kico nan ta pensa di haci. Na momento cu e trahadonan a dicidi di organisa nan mes, e ora ey, e ta bin pa manda un carta caminda cu e ta bisa, cu aworaki e ta dispuesto pa papia cu e trahadonan y splicanan, ta dicon nan a tuma tal decision.

Esakinan, segun Sr. Geerman, ta e companianan den 2018. E ta sigui bisa cu nan ta sinti cu e banco realmente no ta respeta derecho di trahadonan. E cambionan cu FTA ta bisa, cu banco kier haci cambio ariba e condicionnan di trabao. Entre otro, banco lo elimina e bonus y bashi premie (cual lo mester wordo paga e siman aki). Si e trahadonan no a dicidi di organisa, banco lo a impone e medidanan aki ariba e trahadonan. Tin trahadonan cu tin mas di 30 aña trahando na e banco y a dedica full nan bida na e banco. Loke banco mester a haci ta reuni cu e trahadonan y bisanan e pakico nan a tuma e decision aki. A bisa e trahadonan kico ta e medidanan cu lo tuma luga na Januari.

Y awo cu trahadonan a organisa, e banco ta yama e trahadonan den grupo, pa splicanan e motibo di tal decision. Sr. Geerman ta sorprendi con un banco, despues di tanto aña ta impone cambio sin informa e trahadonan. Pa colmo, nan a trece Sr. Capriles di Corsou, pa papai cu e trahadonan. Mas aleu, Sr. Geerman a sigui bisa cu CMB ta buscando un paro di trabao, prome cu e referendum tuma luga. El a duna un mensahe bon cla na tanto Sr. Capriles como Sr. Javier Wolter, pa no tuma su palabranan como un menasa sino un advertencia. Tambe el a mustra ariba e hecho cu CMB ta buscando pa sa ta ken a bin dilanti cu e problema aki. Y esaki no ta aceptabel, ya cu no ta respeta e trahadonan. E lider sindical a sigui bisa cu, mientras cu e banconan si ta organiza nan mes bou di ABA, e trahadonan no mag.. “Dicon ami por y nan no por. Den e asociacion tin tres otro banco cu FTA tin un CAO firma cu trahadonan, cualnan ta Aruba Bank, Banco di Caribe y RBC, pa hopi aña caba. Ta ki dia un sindicato, den e caso aki, FTA a stroba e desaroya? . Kico banco tin di sconde pa trahadornan bira miembro?” Geerman ta finalisa puntrando. Banco a laga sa cu nan a fracasa, pa motibo cu e trahadonan a haci uzo di un derecho. Pero Sr. Geerman ta bisa cu esaki no ta un fracaso. Den pasado algun trahado cu no t’ey cu e banco mas, a purba na afilia na FTA. E tempo ey tambe e grandinan a bin for di Corsou, a brainwash hopi di e trahadonan, hinca e trahado den un skina, sin dun’e nada di haci henter dia. Esaki no ta bay sosode e biaha aki.

Locual cu banco kier haci ta haci tur manera pa no permiti FTA drenta banco. Dene carta di banco, e ta bisa bon cla cu e lo no sinta na mesa cu FTA. Si banco no ke reconoce FTA, nan lo busca e caminda di referendum, segun Sr. Rudy Geerman, lider di sindicato FTA.

Diamars lo tin un reunion cu e trahadonan na MFA Paradera, caminda cu lo dicidi kico lo ta bay ta e siguiente paso.