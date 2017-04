Banco Central ta publica “State of the Economy” di e di tres trimester di 2016

Banco Central di Aruba (BCA) a publica e asina yama “State of the Economy” pa e di tres trimester di 2016. E publicacion aki ta provee un sinopsis di e desaroyonan economico local y internacional pa e prome nuebe lunanan di 2016. E puntonan mas importante ta wordo presenta abou, incluyendo un resumen di e indicadornan economico principal.

E actividadnan economico a desminui den e prome nuebe lunanan di 2016. Un caida den ambos ingreso turistico y consumo domestico a contribui na e desaroyo aki.

Ingreso turistico, manera registra den e balansa di pago, a baha cu 0,4 porciento, contrario na un subida di 3,9 porciento den e mesun periodo di 2015. Esaki por ta relata na e cambio den e trend exuberante di e mercado Venezolano cu tabata evidente durante e ultimo cinco añanan.

A pesar di e proyectonan vigente, manera e expansion di Dr. Horacio E. Oduber hospital y e ‘Green Corridor’, inversionnan no a realmente logra impulsa actividadnan economico manera anticipa debi na e retraso den e trabounan di rehabilitacion na e refineria.

Indicadornan di consumo te cu e di tres trimester tambe a mustra un variedad di señalnan, pero en general consumo a sigui mengua. Notabel ta cu entradanan for di BBO a registra un caida durante e prome nuebe lunanan, y credito na consumidor a sigui baha.

Como resultado di un caida den e prijsnan di energia y e desaroyo den prijsnan modera di cuminda, e inflacion a baha durante e prome tres trimester di 2016. E tasa di cambio real di Aruba compara cu Merca a baha fuertemente cu 1,8 punto di porcentahe den e tercer trimester di 2016, compara cu e di cuater trimester di 2015, mehorando asina Aruba su posicion competitivo contra esun di Merca.

Entrada di gobierno a subi cu 2,8 porciento durante e prome nuebe lunanan di 2016, impulsa pa entrada mas halto di impuesto riba ganashi y tereno. E gastonan di gobierno a subi cu 1,4 porciento, pa gran parti debi na pagonan mas halto di interes y e subsidio di gobierno na AZV. E debe di gobierno na fin di September 2016 a crece te na Afl. 4.172,1 miyon, of 87,3 porciento di e PBD di Aruba.

E cantidad di placa den circulacion a expande cu 6,3 porciento durante e prome nuebe lunanan di 2016. Un aumento den entrada di divisa (+Afl. 269,4 miyon) a mas cu compensa pa e Afl. 29,6 miyon caida den e activo domestico neto. E entrada den divisa, cual ta mas abou cu e periodo corespondiente na 2015, a origina principalmente for di ingreso di turismo y fiansanan di gobierno for di exterior.

Tanto e cuenta coriente como e cuenta di capital y di finansa di balansa di pago a registra surplusnan, resultando den un crecemento significante den e reserva oficial. Consecuentemente, e tasa di cobertura di importacion a yega 6,0 luna di e total di pagonan den cuenta coriente na fin di September 2016.

Pa resumi, e actividadnan economico domestico ta parse di a mengua den e prome nuebe lunanan di 2016. Actividadnan for di turismo, e motor principal di crecemento economico, a cay inesperadamente mientras cu e consumidornan local a keda cauteloso den nan gastonan.

E publicacion completo ta disponibel riba BCA su website (www.cbaruba.org).