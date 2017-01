Banco Central ta mantene porcentahe actual di tasa di e “reserve requirement”

Maneho monetario (December 2016)

Durante e reunion di dia13 di December2016 e Comite di Maneho Monetario (CMM) di Banco Central di Aruba (BCA) a dicidi pa mantene e porcentahe actual di e tasa di e “reserve requirement” na 11 porciento y e “advance rate” na 1 porciento, despues di a evalua e datonan economico y monetario mas recien. A considera e siguiente informacion y analisis den e proceso pa yega na e decision aki.

Reservanan internacional

E reservanan internacional di divisa (incluyendo diferencianan den revaluacion di oro y di reservanan internacional) y e reservanan oficial a mantene nivelnan adecua na fin di October 2016. Ambos a registra aumentonan di, respectivamente, Afl. 334,2 miyon (+20,7porciento) y Afl. 245,2 miyon (+16,6porciento), compara cu December 2015. Consecuentemente, e reservanan internacional a yega Afl. 1.945,1 miyon na fin di October 2016.

Desaroyonan den credito

E total di credito di e banconan comercial a mustra un aumento (+1,9porciento) na final di October 2016 compara cu December 2015. Credito na empresa y na consumidor a baha cu 0,6 porciento y 5,0 porciento, respectivamente, mientras cu fiansa pa construccion di cas a aumenta cu 4,1 porciento.

Inflacion

Na October2016a registra deflacion den e tasa di inflacion compara cu e aña anterior (−0,1 porciento)como tambe den e promedio anual di inflacion (−1,0porciento). E ultimo ta principalmente causa pa prijsnan mas abou di gasolin y un bahada den e tarifa di coriente na Januari 2016. E promedio di inflacion ora exclui e componentenan di cuminda y energia a subi na 0,6 porciento, primordialmente reflehando un aumento den e componente di vivienda di e Indice di Prijs di Consumo.

Turismo

Durante e prome dies lunanan di 2016, indicadornan di turismo a mustra señalnan di debilidad, como cu a nota caidanan den e cantidad di anochinan permaneci na Aruba (−2,7 porciento), ingresonan turistico registra na banconan comercial (−3,1 porciento) y e cantidad di bishitantenan (−7,0 porciento), compara cu e periodo corespondiente na 2015. Un excepcion na e desaroyonan negativo aki ta un subida registra den e cantidad di turistanan crucero (+9,6 porciento).

Placa den circulacion

Na October 2016e cantidad di placa den circulacion a subi cu Afl. 19,1 miyon te na Afl. 4.063,8 miyon, compara cu e luna anterior. Esaki a resulta for di aumentonan den tanto e activo domestico netto (+Afl. 15,0 miyon) como e reserva di divisa netto (+Afl. 4,1 miyon).Mientras cu e subida den e activo domestico netto a resulta door di transaccionnan no relata na credito (+Afl. 16,3 miyon), e aumento den e reserva di divisa netto di e sector bancario tawata debi na e compra netto di divisa di Afl. 197,8 miyon for di publico. Esaki tabata principalmente asocia cu turismo, cual a wordo mitiga principalmente pa compra di divisa di Afl. 193,9 miyon door di publico, primordialmente en conexion cu pagonan netto pa e importacion di bienes, otro servicionan, entrada y otro inversionnan.

Mercado financiero

Na October 2016 a nota aumentonan tanto den e promedio di interes riba depositonan nobo (+0,1 punto di porcentahe te na 1,6 porciento) como den e promedio di interes riba prestamonan nobo (+0,5 punto di porcentahe te na 7,8 porciento), compara cu e luna anterior. Consecuentemente, e margen di e tasa di interes a crece cu 0,4 punto di porcentahe te na 6,2 porciento.

Advance rate

E determinantenan di e “advance rate” di BCA a keda stabiel. E margen entre e “advance rate” di BCA y e “Federal Funds rate” tabata 0,60punto di porcentahe na October 2016. Consecuentemente, no tabata tin rason pa cambia e “advance rate” di BCA.