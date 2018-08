Banco Central: Activo Domestico Netto a subi

Desaroyo monetario

Den e luna di maart 2018, e cantidad di placa den circulacion a expande cu Afl. 54,4 miyon te na Afl. 4.386,9 miyon, compara cu februari 2018. Esaki a resulta for di subida den e activo domestico netto (+Afl. 81,6 miyon), cu a wordo parcialmente mitiga pa un bahada den e reserva di divisa netto (‐Afl. 27,2 miyon).

E expansion den e activo domestico netto a wordo causa pa un aumento den tanto credito domestico (+Afl. 73,3 miyon) como den transaccionnan no relata na credito (+Afl. 8,3 miyon). E crecemento den credito domestico a resulta for di subidanan den credito bancario netto na e sector publico (+Afl. 86,3 miyon), cual a wordo parcialmente mitiga pa un bahada den credito bancario na e sector priva (‐Afl. 13,0 miyon).

E aumento den credito bancario netto na e sector publico a wordo principalmente causa pa un expansion den debenan di gobierno (+Afl. 84,6 miyon), door cu gobierno a emiti Afl. 85,0 miyon mas den treasury bills. E reduccion den credito bancario na e sector priva ta debi na menos credito na empresa (‐Afl. 18,4 miyon) y credito na consumidor (‐Afl. 2,6 miyon), y un subida den hipoteca pa vivienda (+Afl. 8,0 miyon).

E bahada den e reserva di divisa netto di e sector bancario a resulta for di benta netto di divisa na publico (Afl. 257,0 miyon), primordialmente relaciona cu importacion di mercancia, transferencia netto pa cuentanan den exterior di companianan local, transferencia coriente y e asina yama “income account”. Esaki a wordo pa un gran parti mitiga pa compra netto di divisa for di publico (+Afl. 229,8 miyon), principalmente relaciona cu entrada for di turismo.

Inflacion

E nivel general di prijs, cu ta wordo midi door di e indice di prijs di consumo, a registra un subida di 2,6 porciento den e luna di maart 2018, compara cu maart 2017. E contribuyentenan principal na e aumento aki ta e componentenan “Transporte” y “Cuminda y Bebida No‐Alcoholico”. Si exclui e componentenan di cuminda y energia for di e indice di prijs di consumo, inflacion a mustra un aumento di 1,4 porciento compara cu maart 2017. Pa loke ta trata e promedio anual di e tasa di inflacion, esaki a regsistra cero porciento na maart 2018, compara cu un caida di 0,2 porciento na februari 2018.

Turismo

Na maart 2018, e cantidad di turista a registra 98.467 bishitante, cual ta 8.334 bishitante (+9,2 porciento) mas cu na maart 2017. E crecemento aki a resulta principalmente door di un expansion den e mercado Norte Americano (+9.265 bishitante of +13,1 porciento). Esaki a wordo parcialmente mitiga pa un reduccion den e mercado Latino Americano (‐1.770 bishitante of ‐16,1 porciento).

E subida den e mercado Norte Americano a resulta principalmente door di mas bishitante for di Merca (+8.729 bishitante of +13,4 porciento). E caida den e mercado Latino Americano a wordo causa primordialmente pa menos bishitante for di Venezuela (‐2.698 bishitante of ‐65,5 porciento).

E cantidad di turista crucero a registra un aumento di 1.468 bishitante of 1,5 porciento te na 101.237 bishitante na maart 2018, compara cu maart 2017. E cantidad di barconan a baha for di 41 na maart 2017 pa 40 na maart 2018.

Entrada di Gobierno

Na maart 2018, entrada di gobierno a suma Afl. 93,5 miyon, cual ta Afl. 4,5 miyon menos compara cu e mesun luna di e aña anterior. Esaki a resulta for di un reduccion den entrada di impuesto (‐Afl. 6,4 miyon) y un subida den entrada no relata na impuesto (+Afl. 2,0 miyon).

E bahada den entrada di impuesto ta relata principalmente na menos entrada for di accijns riba gasolin (Afl. 10,6 miyon) y accijns riba tabaco (‐Afl. 2,6 miyon). E bahadanan aki a wordo parcialmente mitiga pa mas entrada for di impuesto riba entrada (+Afl. 3,8 miyon), impuesto riba divisa (+Afl. 1,3 miyon) y benta di negoshi (B.B.O.) (+Afl. 1,0 miyon).

Comments

comments