Ban yuda productor di musica local Marc Era haci su soño un realidad

Marc Erasmus, mihor conoci artisticamente como Marc Era, a cuminza den mundo musical na edad di 12 aña ora cu su interes a lanta riba tereno di Dj.

El a comenta cu su tata tabata Dj den añanan 80’s y esey di mes tabata un motivacion p’e. Su tata a siñe cosnan basico y asina el a cuminza experimenta como Dj trahando mezclanan. Su interes a sigui crece y asina a yega na produci su propio musica. Y esey ta locual e ta haciendo aworaki.

Despues di un par di aña di experimenta, el a lanza su propio produccionnan unda su seguidornan por scuche riba SoundCloud of Youtube. Casi 8 aña despues, awor e tin un audiencia di casi 200 mil hende for di rond di mundo.

Marc a laga sa cu locual e ta crea ta musica electronico pero tambe cu hopi soul.

“E ta un flavor di loke tin caba, pero e tin tambe e next generations. E sonido, e sinti di esey, un vision nobo, un arte en general ta logra den mi musica”.

ESTUDIO

Marc Era a caba su scol. El a bay Maria College y despues Colegio. Pero na Colegio el a sinti cu su focus tabata mas den e area di su musica y ta net e momento ey su produccionnan a cuminza expande internacionalmente te na paisnan manera Saudi Arabia, Francia, Canada, Miami, New Orleans, Chile, Ecuador, entre otro.

Tog e kier a caba su scol y asina el a cuminza sigui e GED Program na International School of Aruba. Den un aña, el a caba scol y haya su diploma. Aworaki e ta preparando pa otro aña bay Seneca College na Canada unda e lo studia Liberal Arts cual ta encera Ciencianan Social manera Filosofia, Politica, Filosofia di arte, Trabao Social, entre otro. Asina cu Marc caba e studio aki su meta ta pa atende e Arts Program na York University na Canada. Akinan e lo haci su Bachelor, Master y PhD den Arte. Su intension ta pa e bin bek Aruba y duna les di Arte.

CREANDO UN CARERA

Aworaki, como un artista reconoci caba na nivel local y internacional, Marc kier dedica e aña aki na haci algo prome cu e continua su estudio na Canada y asina a aplica pa participa den e Airbit Master-class cu ta bay tuma luga na London.

E ta conta cu Airbit ta un plataforma cu a wordo crea y e proposito di dje ta pa conecta productornan rond mundo pa crea un carera rond di musica. Riba e plataforma aki nan por bende nan produccionnan of nan ideanan cu artistanan reconoci caba of artistanan cu ta cuminzando nan carera. “Bo por colabora cu cualkier hende rond mundo via e plataforma aki”.

Esaki, pa Marc Era lo ta un tremendo oportunidad pa por reforza su carera y por siña for di artistanan y productornan renombra na nivel mundial. Algun luna pasa, el a pone como meta pa haci mas conexionnan cu por beneficia su mes como productor di musica electronico.

Di e manera aki el a yega na Airbit y el a registra. El a cuminza prepara su “Profile”. A pone su prome instrumental pa bende eyriba y a haya varios hende cu a scucha e instrumental. Despues Marc a haya sa di e Masterclass.

MASTER-CLASS

“Kico lo pasa si mi lo aplica? Nunca mi a pensa cu mi lo a wordo acepta”, Marc a bisa. El a wordo acepta locual ta un satisfaccion masha grandi mes. E hoben ta focus semper riba expande e nivel di su arte y pa e motibo ey, awor cu el a wordo acepta pa e master-class su intension ta pa bay London y siña mas hopi cu e por, bin bek Aruba cu su conocimento y comparti cu productornan/artistanan actual, sigui crea produccionnan, eleva e nivel di produccion di Aruba na nivel internacional como local mes. Marc su deseo tambe ta pa yuda artistanan cu ta cuminzando nan carera. Motiva nan, a expresa.

NECESIDAD DI SPONSORSHIP

Pa yega te na e master-class mester di fondonan. Marc ariba su mes no lo por logra yega na e suma pa haci su soño un realidad. Pero, e ta haci un petishon di sosten for di algun sponsor cu lo por ta dispuesto pa yude yega te na London y cubri e gastonan envolvi.

Comerciantenan, organizacionnan y tambe pueblo por yuda Marc haci su soño un realidad. Comercio por aporta cu placa pa Marc yega na su meta financiero y pueblo por yuda door di su cumpra su arte, su musica cu ta disponibel riba su facebook page como tambe directamente haci contribucion na su cuenta di banco (64191403)(CMB), bao di “Airbit masterclass 2018”.

Pa mas informacion por tuma contacto cu Marc Era na 564-6374 of via email na [email protected]

E master-class ta cuminza 1 di September awor y cu sosten di comunidad e soño aki di Marc lo ta un realidad.

Comments

comments