Ban yuda cu materialnan di scol pa muchanan den necesidad

Ya ta seis aña cu Radio Caliente ta busca donacion pa yuda muchanan di menos recurso, cu materialnan di scol. Juan Carlos Ventura, director di e radio, miho conoci como La Sonri, ta splica cu a pone 500 tas como meta, pero semper e plan ta pa surpase. E reaccion semper ta tremendo. Comunidad, comerciante, nan ta contribui y toch tin cu sali riba caya, trece e mensahe, pero semper e reaccion ta positivo. Cada biaha cu acerca un hende, e oyentenan sa pa kico ta e causa, nan ta semper aprecia e evento aki.

E Fundacion pa Nos Comunidad ta maneha cierto parti di e accion. Tur aña nan ta piki loke comunidad trece, pero nan ta maneha ken ta haya kico pasobra nan tin un database y miho informacion. Si haci’e pafo, ken cu ta por bin. E plan ta pa hendenan cu tin mester di dje, ricibi e utilnan escolar. Nan tin un database mas importante y nan ta traha cu henter Aruba. Tur fundacion ta pidi Fundacion pa Comunidad pa yuda nan, segun Ventura.

E prioridad awor aki ta tas, gum, agenda, potlood, e articulonan di scol. Tin hende gusta trece paña, pero e prioridad ta material di scol. E materialnan di scol ta hopi mas importante, pasobra tin ora si e muchanan ta bon ainda, nan por uze. E cosnan di scol ta gasta y tin famia cu no tin pa cumpra. Ta hopi famia ta acerca Fundacion pa nos Comunidad y tambe Caliente FM cu nan sa cu henter aña ta haci esaki, pero ta haci esaki via e Fundacion pa nos Comunidad, pa e mensahe y e donacion yega na e muchanan cu mas tin mester di Aruba.

E articulonan di scol mester ta nobo. Pasobra un tas si ta den bon condicion por trece. Pero no por trece un agenda, un potlood den second hand. Kico ta costa un potlood, kico ta costa un agenda. Ventura ta sigur cu si tin cu cumpra cuminda y stop di cumpra un saco di hariña of algo y cumpra un potlood of agenda, ta sigur cu bo ta sinti bo mes bon pasobra bo ta contribuyendo. Por ta bo por afford, pero tin biaha e bisiña bo no sa si nan por cumpra. Nos tur tabata mucha y ora di bay scol, semper bo kier bay cu bo cosnan di scol nobo y mester purba di tin tur e muchanan den e scol y no riba caya.

Normalmente por yega na Caliente FM pa trece e materialnan. Cu esaki nan ta haya un CD cu e canticanan mas hot awor aki. Si nan no bin, ta bay na cas of trabao. E idea ta pa riba e dia aki bira grandi.

Pa mas informacion por subi facebook riba nan pagina Caliente 90.7. Tambe por yama oficina na telefon 5822339. No tin un ultimo dia. A cuminsa caba henter un luna pa promocion y lo finalisa diasabra awo. Ta gusta ricibi tur cos un siman prome cu scol cuminsa, ya e famianan cu nan ta sali beneficia. Cu esaki nan sa kico nan tin caba. Pa bo haci’e e ultimo siman, ta un tiki dificil. Pero si haci’e un siman prome, ya e famianan sa unda nan por trece.

Si bo kier haci un donacion, si ta un compania, si kier bay buske na cas, no ta nada. Si bo tin cosnan di scol den bon calidad cu bo sa cu e muchanan no ta bay uz’e, tin hopi famia na Aruba cu nan mester di dje y hopi famia cu awor aki nan no sa unda nan ta bay saca nan placa pa nan busca nan cosnan di scol.