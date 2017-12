Ban ta mas consciente ora di cende klapchi

Comunidad di Aruba por ripara caba cu e Comision di Vuurwerk ta dia aden, dia afo ariba pia, haciendo controlnan necesario pa asina evita cualkier situacion indesea. Sra. Ichelle Simon di Departamento di Salubridad Publico ta amplia ariba esaki.

Ya caba tabata tin algun klapchi cu no tabata cumpli cu regla y a cumpli cu esaki, pa evita cu den e dianan aki por haya cualkier incidente, cu un persona por keda herida pa via di klapchinan cu a vence caba. Banda di esaki, Departamento di Salud Publico a saca un foyeto di conscientisacion, pasobra cu esaki ta locual cu Direktie Volksgezondheid kier educa y informa e pueblo debidamente, ariba topiconan cu ta concerni salud. Y sin duda e temporada di klapchi, mirando e peliger cu e ta trece cun’e, si e no wordo haci adecuadamente, asina e pueblo por wak algun tips, cu ta conseha tur hende pa sigui, con pa cende klapchi, unda cu por wak e partinan di curpa cu semper ta keda mas afecta, segun Sra. Simon.

Den pasado tabata tin casonan hopi grave, pero e campañanan di prevencion di Direktie Volksgezondheid conhuntamnete cu comision di Vuurwerk ta dunando su frutonan. Den e ultimo 2 añanan tras di lomba, tabata tin apenas 4 caso di personanan levemente herida.

Pa locual ta trata e tipnan cu Volksgezondheid a saca e aña aki, ta tipnan basico. Ta pa conscientisa mayornan pa sende klapchi cu mechanan largo. No bay experimenta cu klapchi. Mucha ta gusta pega cos na otro, traha bom. Pero esaki por resulta hopi grave, y nan kier conscientisa mayornan pa nan ta den vecindario ora cu mucha ta cende klapchi. No cumpra klapchi di hende grandi pa mucha cende, ya cu esaki tin su consecuencianan.

Aruba ban ta consciente pa cu cendemento di klapchi. Direktie Volksgezondheid ta pidi pa tene tur e tipnan na cuenta pa habri un aña 2018, pa e ta prospero, segun Sra. Ichelle Simon di Departamento di Salud Publico.